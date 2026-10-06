Как сообщает "Укринформ" со ссылкой на обнародованное коммюнике Еврокомиссии, расширение Евросоюза стало безусловным приоритетом в сфере безопасности в связи с военной агрессией России против Украины.

Что известно о расширении возможностей для вступления Украины в ЕС?

Стратегический документ отводит Украине особое место, учитывая ее ключевой потенциал в сферах обороны и продовольственной безопасности.

Более широкий Союз увеличивает наш политический и экономический вес в мире жесткой геополитической конкуренции,

– отметила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Особый подход к интеграции украинской обороны и агросектора

В Брюсселе подчеркивают, что концепция постепенной интеграции предусматривает не только проведение реформ, но и стратегическую синхронизацию с европейской политикой. В то же время чиновники Еврокомиссии подчеркивают, что ЕС не отступает от принципа оценки прогресса по собственным заслугам каждой страны-кандидата.

Для Украины планируется разработать целевые соглашения в рамках переговорного кластера по сельскому хозяйству.

В связи с высокой производительностью украинского аграрного сектора ЕС рассматривает возможность введения временных ограничений на финансовую поддержку и доступ к рынку для чувствительных продуктов, одновременно помогая восстанавливать экспорт в третьи страны.

В оборонной сфере Евросоюз предлагает привлекать Украину к совместным проектам еще до официального вступления в ЕС. В частности, речь идет об использовании ассоциации с Европейским оборонным фондом и участии в программах SAFE и EDIP для укрепления оборонно-промышленной базы.

Индивидуальные дорожные карты и отмена права вето

Еврокомиссия предложит ориентировочные дорожные карты для наиболее продвинутых кандидатов, среди которых Черногория, Албания, Молдова и Украина. При этом документ для Украины будет отличаться от других из-за условий защиты от полномасштабной российской агрессии.

Параллельно Брюссель инициирует расширение голосования квалифицированным большинством вместо единогласия для промежуточных решений в ходе переговоров, таких как открытие переговорных кластеров или введение санкций.

Это должно исключить ситуацию, когда одна страна в одиночку блокирует решение всего блока, хотя окончательное вступление все равно потребует согласия всех членов.

Можно сократить количество сфер, в которых одна страна может в одиночку наложить вето на решения, поддерживаемые всеми остальными,

– отметила Марта Кос.

Для защиты от систематических нарушений европейских ценностей со стороны новых членов предлагается ввести институциональную оговорку сроком до 15 лет после вступления. В случае серьезных нарушений такие страны могут временно лишаться права голоса в Евросоюзе.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина и Молдова уже добились успехов в программе постепенной интеграции, присоединившись 1 января 2026 года к единой зоне роуминга Евросоюза.

Кроме того, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов 2 октября заявил, что Украина выполнила все необходимые условия для открытия следующих переговорных кластеров относительно вступления в Европейский Союз и готова на техническом уровне переходить к дальнейшим этапам. По его словам, Киев ожидает открытия второго и третьего кластеров уже в октябре, а остальных направлений переговоров – до конца 2026 года.