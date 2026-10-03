Об этом 2 октября заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов в комментарии для "Суспильного".

Что заявил Ченцов?

По словам Ченцова, готовность Украины к дальнейшему открытию кластеров подтвердила Европейская комиссия.

Что касается следующих переговорных кластеров, Украина выполнила все условия и технически готова к открытию всех кластеров, что было подтверждено Европейской комиссией. Мы рассчитываем на открытие 2-го и 3-го кластеров в октябре, а остальных – до конца этого года,

– сказал он.

На данный момент для Украины официально открыты первый кластер "Основы процесса вступления в ЕС" и шестой "Внешние отношения". Ченцов отметил, что Киев продолжает выполнять обязательства, в частности в отношении защиты прав национальных меньшинств.

Одним из шагов в этом направлении стало внесение в Верховную Раду законопроекта о правах на образование коренных народов и национальных меньшинств.

"Уже открыты 1-й кластер "Основы процесса вступления в ЕС" и 6-й "Внешние отношения", и (Киев – ред.) продолжает выполнять свою домашнюю работу, в частности в сфере защиты прав национальных меньшинств. [...] Очередным шагом в этой работе стала разработка и внесение в Раду законопроекта о обеспечении прав на образование коренных народов и лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам Украины. Он направлен на выполнение Плана мероприятий и соответствующего промежуточного бенчмарка кластера", – рассказал вице-премьер.

В то же время еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года невозможно.

Дата 1 января 2027 года была установлена президентом Зеленским. Вступление (в ЕС – ред.) основано на принципе заслуг: ясно, что эта дата невозможна. В процессе вступления нет ни привилегий, ни поблажек. Но мы должны учитывать, что Украина ведет войну за выживание, поэтому помогать ей – наша обязанность,

– сказала чиновница.

Кос также выразила надежду, что к концу 2026 года удастся открыть как можно больше переговорных кластеров. Она подчеркнула, что постепенная интеграция Украины не заменяет полноправное членство, а "коротких путей" в процессе вступления не будет.

"Я понимаю, что Киев рассматривает членство в ЕС как гарантию безопасности. Война в Украине изменила геополитический ландшафт Европы, и одним из последствий является то, что расширение (ЕС – ред.) вновь стало приоритетом не только для Украины, но и для других стран", – резюмировала Кос.

В то же время для фактического открытия кластеров необходимо решение государств-членов ЕС. Ранее Венгрия выступала однако против открытия следующих кластеров, связывая свою позицию, в частности, с вопросом прав венгерского национального меньшинства в Украине.