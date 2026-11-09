Протягом війни росіяни знищили всі виноградники на Запоріжжі

Які регіони постраждали найбільше

Запорізька область повністю зникла з офіційної статистики виноградарства України, втративши всі свої насадження. Якщо ще у 2015 році в регіоні обліковували близько 300 гектарів виноградників, то у даних за 2025 рік не залишилося жодного гектара, про що пише SEEDS.

Adv

Найбільших втрат зазнали південні та східні регіони нашої держави. Зокрема, Херсонщина втратила 97,9% облікованих площ, скоротивши їх із 4,8 тисячі гектарів майже до нуля. Луганська область також повністю зникла зі статистики, а на Донеччині площі зменшилися вчетверо – з 400 до 100 гектарів. Навіть відносно тилові регіони зазнали удару: Одеська область втратила 33,7% насаджень, Миколаївська – 41,4%, а на Закарпатті площі скоротилися на 600 гектарів.

Що відбувається з виробництвом вина зараз

Сьогодні вітчизняне виноградарство вимушено зосередилося лише у трьох регіонах. Понад 90% усіх облікованих площ припадає на Одеську, Миколаївську та Закарпатську області, причому Одещина залишається безперечним лідером.

Реклама

Попри колосальні втрати територій, переробка винограду демонструє ознаки пожвавлення. У 2025 році українські виноробні переробили близько 40 тисяч тонн сировини, що на 25,4% більше за показники попереднього року. Проте радіти зарано: площі винограду для виробництва вина за рік зменшилися на 1%, а столових сортів – одразу на 44%. Це означає, що зростання переробки відбувається на тлі нестабільності сировинної бази, а не завдяки закладанню нових лоз.

Як це вплине на ринок та споживачів

Для пересічного покупця така концентрація виробництва означає зростання ризиків. Втрата насаджень на окупованих та прифронтових територіях кардинально змінює географію постачання. Менша кількість постачальників та нестача сировини неминуче тиснутимуть на ціни, роблячи вітчизняне вино та столовий виноград дорожчими. Відновлення галузі залежатиме від того, чи знайдуть виробники ресурси для розмінування земель та висадки нових виноградників у безпечніших регіонах.

Реклама

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Важливо! Варто зазначити, що криза у галузі почалася задовго до повномасштабної війни. За останнє десятиліття загальна площа виноградників в Україні скоротилася приблизно на 40%. До офіційної статистики традиційно не включаються тимчасово окуповані території та зони активних бойових дій, тому реальні масштаби втрат можуть бути ще більшими. Військові дії лише прискорили цей руйнівний тренд, завдавши критичного удару по фермерах, які десятиліттями плекали свої господарства на півдні та сході країни.

До речі, аграрії Харківської, Херсонської та Миколаївської областей вже з 2 листопада можуть подати заявку на отримання ваучерів для закупівлі насіння й добрив, а також допомогу з розмінуванням. Програма розрахована на фермерів, які обробляють від 3 до 300 гектарів землі на відстані понад 20 кілометрів від лінії фронту.