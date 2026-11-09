В ходе войны россияне уничтожили все виноградники на Запорожье

Какие регионы пострадали больше всего

Запорожская область полностью исчезла из официальной статистики виноградарства Украины, потеряв все свои насаждения. Если еще в 2015 году в регионе насчитывалось около 300 гектаров виноградников, то в данных за 2025 год не осталось ни одного гектара, о чем пишет SEEDS.

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Наибольшие потери понесли южные и восточные регионы нашей страны. В частности, Херсонская область потеряла 97,9% учтенных площадей, сократив их с 4,8 тысячи гектаров почти до нуля. Луганская область также полностью исчезла из статистики, а в Донецкой области площади сократились в четыре раза – с 400 до 100 гектаров. Даже относительно тыловые регионы пострадали: Одесская область потеряла 33,7% насаждений, Николаевская – 41,4%, а в Закарпатье площади сократились на 600 гектаров.

Что происходит с производством вина сейчас

Сегодня отечественное виноградарство вынужденно сосредоточилось лишь в трех регионах. Более 90% всех учтенных площадей приходится на Одесскую, Николаевскую и Закарпатскую области, причем Одесская область остается бесспорным лидером.

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Несмотря на колоссальные потери территорий, переработка винограда демонстрирует признаки оживления. В 2025 году украинские винодельни переработали около 40 тысяч тонн сырья, что на 25,4% больше показателей предыдущего года. Однако радоваться еще рано: площади винограда для производства вина за год сократились на 1%, а столовых сортов – сразу на 44%. Это означает, что рост переработки происходит на фоне нестабильности сырьевой базы, а не благодаря посадке новых лоз.

Как это повлияет на рынок и потребителей

Для рядового покупателя такая концентрация производства означает рост рисков. Потеря насаждений на оккупированных и прифронтовых территориях кардинально меняет географию поставок. Меньшее количество поставщиков и нехватка сырья неизбежно будут оказывать давление на цены, делая отечественное вино и столовый виноград дороже. Восстановление отрасли будет зависеть от того, найдут ли производители ресурсы для разминирования земель и посадки новых виноградников в более безопасных регионах.

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Важно! Стоит отметить, что кризис в отрасли начался задолго до полномасштабной войны. За последнее десятилетие общая площадь виноградников в Украине сократилась примерно на 40%. В официальную статистику традиционно не включаются временно оккупированные территории и зоны активных боевых действий, поэтому реальные масштабы потерь могут быть еще больше. Военные действия лишь ускорили этот разрушительный тренд, нанеся критический удар по фермерам, которые десятилетиями лелеяли свои хозяйства на юге и востоке страны.

Кстати, аграрии Харьковской, Херсонской и Николаевской областей уже со 2 ноября могут подать заявку на получение ваучеров на покупку семян и удобрений, а также на помощь в разминировании. Программа рассчитана на фермеров, которые обрабатывают от 3 до 300 гектаров земли на расстоянии более 20 километров от линии фронта.