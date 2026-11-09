Є два варіанти: як ЄС розпорядиться замороженими активами Росії

Який ультиматум висунули країні-агресорці

Суверенні активи Росії, які наразі заблоковані на території Європейського Союзу, залишатимуться знерухомленими до моменту повної виплати репарацій Україні, про що повідомив європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс під час засідання Ради ЄС у Брюсселі.

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Якщо ж Москва відмовиться компенсувати завдані війною збитки, то європейська спільнота залишає за собою повне право використати ці кошти на власний розсуд.

Що стосується заморожених російських активів, ми знаємо, що наразі за кредитом на підтримку України, який ми надаємо, Україна повинна буде його погашати лише тоді, коли Росія виплачуватиме репарації– нагадав Домбровскіс.

Це означає, що повернення 90-мільярдного кредиту ЄС не ляже на плечі українських платників податків, адже ці борги фактично перекриватимуться грошима агресора.

Зауважте! Єврокомісар також підкреслив, що питання конфіскації російських статків нікуди не зникло з порядку денного. Зокрема, європейські інституції вже мають готові юридичні рішення, які гарантують, що гроші ворога не повернуться до нього безкарно.

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Нагадаємо, що у відставку пішов очільник уряду Бельгії Барт де Вевер. Саме він раніше виступав проти використання заморожених активів Центробанку Росії.

Зокрема, Євросоюз шукає джерела фінансування для України на 2027 рік. Зокрема, й використання заморожених російських активів.