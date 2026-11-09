Есть два варианта: как ЕС распорядится замороженными активами России

Какой ультиматум был выдвинут стране-агрессору

Суверенные активы России, которые в настоящее время заблокированы на территории Европейского Союза, будут оставаться замороженными до момента полной выплаты репараций Украине, что сообщил европейский комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис во время заседания Рады ЕС в Брюсселе.

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Если же Москва откажется компенсировать ущерб, нанесенный войной, то европейское сообщество оставляет за собой полное право использовать эти средства по своему усмотрению.

Что касается замороженных российских активов, мы знаем, что в настоящее время по кредиту на поддержку Украины, который мы предоставляем, Украина должна будет его погашать только тогда, когда Россия будет выплачивать репарации– напомнил Домбровскис.

Это означает, что возврат 90-миллиардного кредита ЕС не ляжет на плечи украинских налогоплательщиков, ведь эти долги фактически будут покрываться деньгами агрессора.

Обратите внимание! Еврокомиссар также подчеркнул, что вопрос конфискации российских активов никуда не исчез из повестки дня. В частности, у европейских институтов уже есть готовые юридические решения, гарантирующие, что деньги врага не вернутся к нему безнаказанно.

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Напомним, что в отставку ушел глава партии «Новый фламандский альянс» Барт де Вевер. Именно он ранее выступал против использования замороженных активов Центрального банка России.

В частности, Евросоюз ищет источники финансирования для Украины на 2027 год. В том числе и использование замороженных российских активов.