Об этом сообщает издание Rapporteur со ссылкой на четырех дипломатов Евросоюза.

Что планирует Евросоюз?

Во время саммита ЕС в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский сообщил европейским лидерам, что в 2027 году дефицит украинского бюджета может достичь 70 миллиардов евро.

Евросоюз уже пообещал предоставить Украине 45 миллиардов евро финансовой помощи в 2027 году, однако для покрытия потребностей государства необходимо найти дополнительные ресурсы. Однако для покрытия потребностей государства необходимо найти дополнительные ресурсы.

Поэтому лидеры ЕС планируют обратиться к Европейской комиссии с просьбой подготовить возможные механизмы дальнейшего финансирования Украины. Окончательного решения пока нет.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя возможность привлечения дополнительных совместных заимствований Евросоюза, подчеркнул необходимость обсудить этот вопрос.

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В какой форме мы можем оказать Украине дальнейшую помощь со стороны ЕС в следующем году, нам нужно обсудить,

– сказал Мерц.

Он добавил, что "никакого решения пока не принято".

Европейские лидеры рассматривают несколько вариантов привлечения средств для Украины.

Замороженные российские активы. ЕС может вернуться к идее использования замороженных российских средств, значительная часть которых хранится в бельгийских банках. В то же время этот вариант остается сложным из-за предыдущих разногласий между странами-членами.

Неиспользованные средства программы SAFE. Речь идет об оборонной программе ЕС объемом 150 миллиардов евро. По оценкам, в ней может остаться до 20 миллиардов евро неиспользованных средств.

Новые совместные заимствования. Еще один вариант – привлечь дополнительные средства через совместные долговые обязательства Евросоюза, по аналогии с займом на 90 миллиардов евро, выплаты по которому уже осуществляются.

В то же время использование замороженных российских активов пока не находит достаточной поддержки среди всех участников ЕС.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что перспективы принятия такого решения пока остаются неопределенными.

У нас было очень, очень основательное обсуждение всего несколько месяцев назад […] и, по крайней мере на данный момент, нет никаких шансов на такое решение,

– сказал он поздно вечером в пятницу. Кристерссон также добавил, что "ничего не изменилось".

Несмотря на это, вопрос об использовании российских активов вновь подняли в ходе двухдневного саммита ЕС в Брюсселе.

Ожидается, что Европейская комиссия подготовит документ с возможными механизмами финансирования Украины к неформальному заседанию Европейского совета в Дублине, которое запланировано на 13 ноября.

Напомним, европейские лидеры опасаются, что Дональд Трамп все больше склоняется к поддержке России и давлению на Украину. Страны ЕС готовятся к сценарию, при котором Европа останется главным союзником Киева, и настаивают на сохранении санкций против Москвы.