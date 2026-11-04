Вдома не живете, а платіжки за сміття приходять: як їх скасувати

Хто може не платити за вивезення сміття

Якщо людина не проживає у своїй квартирі понад 30 календарних днів, то може не платити за збір та вивезення сміття, про що йдеться у Законі України "Про житлово-комунальні послуги".

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Аби комунальники припинили нарахування, споживачу необхідно:

офіційно підтвердити свою відсутність; подати заяву.

Зверніть увагу! Заяву слід подати до комунального підприємства, ОСББ або керуючої компанії, обов'язково зберігши копію з відміткою про прийняття.

Підтвердити факт непроживання можна кількома способами. Найпростіший – це оформити акт фактичного непроживання, який мають підписати троє сусідів та засвідчити голова ОСББ чи представник ЖКС.

Також підійдуть такі документи:

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Довідка внутрішньо переміщеної особи: офіційне підтвердження евакуації до іншого регіону.

Витяг із реєстру територіальної громади: підтверджує зміну місця реєстрації чи проживання.

Службові довідки: документи з місця роботи, навчання, проходження лікування або військової служби в іншій місцевості.

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Якщо людина не з'являється вдома понад шість місяців, то пільговий статус потрібно підтверджувати повторно. Для цього закон відводить рівно один місяць після завершення піврічного терміну.

Що робити українцям у разі виїзду за кордон

Поширена проблема – відмова комунальників робити перерахунок через відсутність фізичного штампа в закордонному паспорті. Проте за Законом співробітники Держприкордонслужби зовсім не зобов'язані ставити печатки, адже вся інформація автоматично фіксується в цифровій базі.

Для того, аби не платити за вивезення сміття, підійде офіційна довідка від ДПСУ: електронний запит подається безкоштовно через офіційний сайт відомства, а відповідь надходить протягом 30 днів.

Також це можуть бути іноземні документи: рішення урядів про надання тимчасового захисту, договір оренди житла, довідка з консульського обліку, від іноземного роботодавця чи навчального закладу.

Квитки на транспорт: збережені іменні авіа-, залізничні та автобусні квитки разом із посадковими талонами прямо фіксують маршрут і дати поїздок.

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Що робити у разі неправомірної відмови комунальників

Якщо комунальне підприємство ігнорує надані папери та продовжує нараховувати борги, то потрібно вимагати виключно письмову відмову з чітким обґрунтуванням кожної причини – відсутності конкретної довідки чи невідповідності строків.

Нагадаємо, що українці також можуть менше платити за опалення. Для цього його слід правильно налаштувати. Однак варто врахувати тип опалення житла.