Щотижня новий ціновий шок: чи доведеться водіям витрачати на пальне ще більше

Вартість пального в Україні залежить не лише від світових цін на нафту. На кінцеву ціну бензину, дизелю та автогазу впливають валютний курс, витрати на імпорт і логістику, оподаткування та співвідношення попиту й пропозиції. Через війну український ринок також стикається з додатковими ризиками постачання. Чи може пальне продовжити дорожчати та як це позначиться на вартості товарів і послуг, розбирався 24 Канал.

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Нафта, долар чи логістика: що формує ціни на пальне в Україні

Український ринок значною мірою залежить від імпорту готових нафтопродуктів. Через це зміни міжнародних оптових цін і витрат на доставку безпосередньо впливають на вартість пального для українських споживачів.

Американський юрист, політичний стратег, експерт із корпоративного управління та економічної політики, Lincoln Fellow Інституту Клермонта Юрій Ванетик пояснив 24 Каналу, чому ціна на нафту не завжди прямо відображається на вартості бензину й дизелю.

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Юрій Ванетик Американський юрист, політичний стратег, експерт із корпоративного управління та економічної політики Більш корисним підходом є простеження повного ланцюга від міжнародних поставок до заправних станцій та розмежування тимчасових цінових шоків від стійких структурних вразливостей.

Важливе значення має вартість готових нафтопродуктів, адже вона залежить від завантаженості нафтопереробних підприємств, технічних зупинок, сезонного попиту та регіональних обмежень пропозиції. Через це дизель може дорожчати навіть за відносної стабільності цін на нафту.

Світова ціна на нафту є важливою, але вона не тотожна ціні на бензин чи дизельне паливо– наголошує Юрій Ванетик.

Додатковий тиск створює й валютний курс: оскільки міжнародні закупівлі пального зазвичай здійснюють у доларах або євро, ослаблення гривні збільшує витрати імпортерів у національній валюті. Компанії також мають враховувати валютні ризики та витрати на фінансування запасів.

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Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Окремим складником кінцевої ціни є податки, зокрема акциз і податок на додану вартість. Їхній вплив необхідно розглядати окремо від змін оптової вартості пального, логістичних витрат і роздрібних націнок.

Як війна змінює маршрути постачання та вартість пального

В умовах війни забезпечення стабільних поставок пального потребує додаткових витрат. Імпортні маршрути проходять через порти, залізничні термінали, автомобільні переходи та складські бази, кожен із яких має власні обмеження.

Затримки на кордонах, нестача залізничних вагонів, пошкодження інфраструктури, підвищення страхових витрат і перебої в роботі транспортних маршрутів можуть збільшувати вартість доставки.

Ці проблеми не лише підвищують витрати на перевезення. Вони можуть затримувати поставки, змушувати компанії утримувати більші запобіжні запаси та спричиняти локальний дефіцит, що сприяє зростанню цін– пояснює Юрій Ванетик.

Отже, логістичні проблеми впливають не лише на витрати постачальників. Вони також можуть порушувати регулярність поставок і створювати додатковий тиск на ціни.

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Чи є межа подорожчанню пального в Україні

Визначити, коли ціни на пальне перестануть зростати, неможливо. За словами Юрія Ванетика, тиск на роздрібні ціни може послабитися, якщо стабілізуються міжнародні ціни на нафтопродукти, транспортні маршрути працюватимуть без істотних перебоїв, а валютний курс залишатиметься відносно стабільним.

Як довго ціни можуть продовжувати зростати? Немає надійної дати, коли зростання цін обов’язково має припинитися– зазначає експерт.

Втім, погіршення ситуації на енергетичних ринках, перебої з постачанням або ослаблення гривні можуть створити передумови для подальшого подорожчання.

На ціни впливає й оновлення запасів: АЗС продають пальне, закуплене за різними оптовими цінами, тому зміни вартості закупівель не завжди одразу відображаються на цінниках. Тому експерт також застерігає від спроб визначити універсальну цінову межу, після якої пальне нібито більше не дорожчатиме.

В Україні немає чіткої цінової межі, після досягнення якої пальне перестане дорожчати. Його вартість залежить від співвідношення витрат на імпорт, обмежень постачання та платоспроможності споживачів– наголошує Юрій Ванетик.

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Це означає, що конкретний ціновий поріг, після якого попит різко зменшиться, визначити неможливо. Реакція споживачів залежить від їхніх доходів, потреб у пересуванні та наявності альтернатив.

Наприклад! Домогосподарства можуть відмовлятися від необов'язкових поїздок. Натомість лікарні, яким потрібне пальне для генераторів, фермери під час критично важливих польових робіт і транспортні компанії з договірними зобов'язаннями мають значно менше можливостей скорочувати його використання.

Від заправки до магазинної полиці: як пальне впливає на ціни

Зростання вартості пального може збільшувати витрати підприємств на виробництво й доставку товарів. Особливо чутливими до таких змін є вантажні перевезення, сільське господарство, будівництво, громадський транспорт і кур'єрські послуги.

Окреме значення має продовольчий сектор, адже пальне використовують на різних етапах виробничого ланцюга: від вирощування продукції до її переробки, зберігання та доставки до магазинів.

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Юрій Ванетик пояснює, що в таких випадках виникає інфляція витрат: товари й послуги дорожчають через збільшення витрат на виробництво та доставку, навіть якщо споживчий попит не зростає.

Однак це не означає, що всі товари подорожчають однаково:

частина підприємств може компенсувати додаткові витрати за рахунок прибутку;

тоді як інші змушені будуть переглядати ціни, скорочувати інвестиції або зменшувати обсяги послуг.

Тобто масштаб впливу залежить від частки пального в загальних витратах і можливостей бізнесу пристосуватися до нових умов.

Цінові обмеження на АЗС: чи допоможуть вони водіям

Одним зі способів реагування на подорожчання може бути встановлення граничних роздрібних цін. Проте, на думку Юрія Ванетика, такий підхід має ризики.

Вони можуть тимчасово заспокоїти політичну ситуацію, але обмеження, встановлене нижче собівартості імпорту та розподілу палива, може стримувати поставки та спричинити дефіцит– пояснює експерт.

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У такому разі замість дешевшого пального споживачі можуть зіткнутися з чергами, неформальними націнками та нерівномірним доступом до нього. Натомість експерт наголошує на важливості конкуренції, диверсифікації імпортних маршрутів, розвитку складських і транспортних потужностей та прозорості інформації про ринок.

Важливими умовами стійкості також є достатні резервні запаси, надійна прикордонна інфраструктура та передбачувана податкова політика.

Для підтримки вразливих домогосподарств цільова допомога, на думку експерта, може бути ефективнішою за широкі субсидії на пальне, оскільки останні дають більшу вигоду тим, хто споживає його більше.

Що може стабілізувати ціни на пальне

Стабільність цін на пальне залежатиме не лише від міжнародної кон'юнктури, а й від того, наскільки надійно Україна зможе забезпечувати імпорт і доставку нафтопродуктів. Серед важливих умов:

диверсифікація постачальників і маршрутів;

достатні резервні запаси;

надійна транспортна інфраструктура та передбачувана податкова політика.

Юрій Ванетик вважає, що довгостроковий захист від цінових шоків полягає не в адміністративному стримуванні вартості на АЗС, а у формуванні конкурентного й диверсифікованого ринку, здатного забезпечувати економіку навіть за погіршення зовнішніх умов.