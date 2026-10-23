Каждую неделю новый ценовой шок: придется ли водителям тратить на топливо еще больше

Стоимость топлива в Украине зависит не только от мировых цен на нефть. На конечную цену бензина, дизельного топлива и автогаза влияют валютный курс, расходы на импорт и логистику, налогообложение, а также соотношение спроса и предложения. Из-за войны украинский рынок также сталкивается с дополнительными рисками поставок. Может ли топливо продолжить дорожать и как это отразится на стоимости товаров и услуг, разбирался 24 Канал.

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Нефть, доллар или логистика: что формирует цены на топливо в Украине

Украинский рынок в значительной степени зависит от импорта готовых нефтепродуктов. Из-за этого изменения международных оптовых цен и затрат на доставку напрямую влияют на стоимость топлива для украинских потребителей.

Американский юрист, политический стратег, эксперт по корпоративному управлению и экономической политике, Lincoln Fellow Института Клермонта Юрий Ванетик объяснил 24 Каналу, почему цена на нефть не всегда напрямую отражается на стоимости бензина и дизельного топлива.

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Юрий Ванетик Американский юрист, политический стратег, эксперт по корпоративному управлению и экономической политике Более полезным подходом является отслеживание полной цепочки от международных поставок до заправочных станций и разграничение временных ценовых шоков от устойчивых структурных уязвимостей.

Важное значение имеет стоимость готовых нефтепродуктов, ведь она зависит от загрузки нефтеперерабатывающих предприятий, технических остановок, сезонного спроса и региональных ограничений предложения. Из-за этого дизельное топливо может дорожать даже при относительной стабильности цен на нефть.

Мировая цена на нефть важна, но она не тождественна цене на бензин или дизельное топливо– подчеркивает Юрий Ванетик.

Дополнительное давление создает и валютный курс: поскольку международные закупки топлива обычно осуществляются в долларах или евро, ослабление гривны увеличивает расходы импортеров в национальной валюте. Компании также должны учитывать валютные риски и расходы на финансирование запасов.

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Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Отдельной составляющей конечной цены являются налоги, в частности акциз и налог на добавленную стоимость. Их влияние необходимо рассматривать отдельно от изменений оптовой стоимости топлива, логистических расходов и розничных наценок.

Как война меняет маршруты поставок и стоимость топлива

В условиях войны обеспечение стабильных поставок топлива требует дополнительных затрат. Импортные маршруты проходят через порты, железнодорожные терминалы, автомобильные переходы и складские базы, каждый из которых имеет свои ограничения.

Задержки на границах, нехватка железнодорожных вагонов, повреждения инфраструктуры, рост страховых расходов и перебои в работе транспортных маршрутов могут увеличить стоимость доставки.

Эти проблемы не только повышают расходы на перевозку. Они могут задерживать поставки, вынуждать компании держать более крупные страховые запасы и вызывать локальный дефицит, что способствует росту цен– объясняет Юрий Ванетик.

Таким образом, логистические проблемы влияют не только на расходы поставщиков. Они также могут нарушать регулярность поставок и создавать дополнительное давление на цены.

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Есть ли предел росту цен на топливо в Украине

Определить, когда цены на топливо перестанут расти, невозможно. По словам Юрия Ванетика, давление на розничные цены может ослабнуть, если стабилизируются международные цены на нефтепродукты, транспортные маршруты будут работать без существенных перебоев, а валютный курс останется относительно стабильным.

Как долго цены могут продолжать расти? Нет достоверной даты, когда рост цен обязательно должен прекратиться– отмечает эксперт.

Впрочем, ухудшение ситуации на энергетических рынках, перебои с поставками или ослабление гривны могут создать предпосылки для дальнейшего подорожания.

На цены влияет и пополнение запасов: АЗС продают топливо, закупленное по разным оптовым ценам, поэтому изменения стоимости закупок не всегда сразу отражаются на ценниках. Поэтому эксперт также предостерегает от попыток определить универсальный ценовой предел, после которого топливо якобы больше не будет дорожать.

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В Украине нет четкой ценовой границы, после достижения которой топливо перестанет дорожать. Его стоимость зависит от соотношения затрат на импорт, ограничений поставок и платежеспособности потребителей– подчеркивает Юрий Ванетик.

Это означает, что конкретный ценовой порог, после которого спрос резко снизится, определить невозможно. Реакция потребителей зависит от их доходов, потребностей в передвижении и наличия альтернатив.

Например! Домохозяйства могут отказываться от необязательных поездок. Зато больницы, которым нужно топливо для генераторов, фермеры во время критически важных полевых работ и транспортные компании с договорными обязательствами имеют гораздо меньше возможностей сокращать его использование.

От заправки до магазинной полки: как топливо влияет на цены

Рост стоимости топлива может увеличить расходы предприятий на производство и доставку товаров. Особенно чувствительны к таким изменениям грузовые перевозки, сельское хозяйство, строительство, общественный транспорт и курьерские услуги.

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Особое значение имеет продовольственный сектор, ведь топливо используется на разных этапах производственной цепочки: от выращивания продукции до ее переработки, хранения и доставки в магазины.

Юрий Ванетик объясняет, что в таких случаях возникает инфляция затрат: товары и услуги дорожают из-за увеличения затрат на производство и доставку, даже если потребительский спрос не растет.

Однако это не означает, что все товары подорожают одинаково:

часть предприятий может компенсировать дополнительные расходы за счет прибыли;

тогда как другие будут вынуждены пересматривать цены, сокращать инвестиции или уменьшать объемы услуг.

То есть масштаб воздействия зависит от доли топлива в общих расходах и способности бизнеса адаптироваться к новым условиям.

Ценовые ограничения на АЗС: помогут ли они водителям

Одним из способов реагирования на подорожание может быть установление предельных розничных цен. Однако, по мнению Юрия Ванетика, такой подход сопряжен с рисками.

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Они могут временно успокоить политическую ситуацию, но ограничение, установленное ниже себестоимости импорта и распределения топлива, может сдерживать поставки и вызвать дефицит– объясняет эксперт.

В таком случае вместо более дешевого топлива потребители могут столкнуться с очередями, неформальными наценками и неравномерным доступом к нему. Вместо этого эксперт подчеркивает важность конкуренции, диверсификации импортных маршрутов, развития складских и транспортных мощностей, а также прозрачности информации о рынке.

Важными условиями устойчивости также являются достаточные резервные запасы, надежная приграничная инфраструктура и предсказуемая налоговая политика.

Для поддержки уязвимых домохозяйств целевая помощь, по мнению эксперта, может оказаться более эффективной, чем широкие субсидии на топливо, поскольку последние приносят большую выгоду тем, кто потребляет его больше.

Что может стабилизировать цены на топливо

Стабильность цен на топливо будет зависеть не только от международной конъюнктуры, но и от того, насколько надежно Украина сможет обеспечивать импорт и доставку нефтепродуктов. Среди важных условий:

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диверсификация поставщиков и маршрутов;

достаточные резервные запасы;

надежная транспортная инфраструктура и предсказуемая налоговая политика.

Юрий Ванетик считает, что долгосрочная защита от ценовых шоков заключается не в административном сдерживании цен на АЗС, а в формировании конкурентного и диверсифицированного рынка, способного обеспечивать экономику даже при ухудшении внешних условий.