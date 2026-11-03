Платіжка більша за аванс: росіяни отримали новий удар через тарифи на комуналку

Як зросли тарифи на комуналку в Росії

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну рахунки за опалення, воду та електроенергію в Росії зросли більш ніж на 50%, а лише за 2026 рік – на понад 13%, пише Reuters.

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Для частини росіян нові суми в платіжках уже стають серйозним фінансовим тягарем і змушують шукати додаткові заробітки та економити на повсякденних витратах.

Як розповіла агентству московська вчителька історії Поліна Ібрагімова, її рахунок за комунальні послуги після літнього підвищення тарифів сягнув 12 тисяч рублів, тобто близько 150 доларів.

Це приблизно на чверть більше, ніж раніше, і вже перевищує суму її авансу, який зазвичай становить половину місячної зарплати.

Спочатку я подумала, що діти надто довго плескалися у ванні, але це було неприємно, і ми справді відчуваємо це на собі– зізналася росіянка.

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Тепер вона змушена шукати додаткових учнів для репетиторства, щоб хоч якось зводити кінці з кінцями.

Як у Росії підвищують тарифи

Підвищення тарифів на комуналку у Росії насправді не є новим явищем. Зазвичай уряд визначає загальні орієнтири, а остаточний розмір зростання встановлює влада регіонів.

Росіяни звикли до щорічного підвищення тарифів на опалення, воду та електроенергію, яке має враховувати інфляцію– зазначає видання.

Однак цьогорічне подорожчання відбулося пізніше, ніж зазвичай. Підвищення тарифів відклали до 1 жовтня, уже після вересневих парламентських виборів, щоб не провокувати невдоволення виборців.

Та після виборів регіони затвердили одне з найвідчутніших за останні роки підвищень.

Тепер вчителька Ібрагімова бідкається, що ділить одну курку на дрібніші порції, щоб розтягнути приготовану їжу на довший час.

Водночас підвищення цін не лише б'є по гаманцях пересічних росіян, а й викликає занепокоєння щодо здатності Центробанку контролювати інфляцію.

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Досягнення цільового рівня інфляції у 4% стає ще складнішим завданням за таких тарифних умов і потребує жорсткішої монетарної політики– констатував економіст Дмитро Польовий.

Нагадаємо, російська влада запланувала підвищення тарифів на комуналку у два етапи протягом 2026 року. З 1 січня відбулася індексація на 1,7%, а з 1 жовтня розпочалося наступне підвищення, яке у деяких регіонах сягнуто 22%.