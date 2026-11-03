Счет превышает сумму аванса: россияне получили новый удар из-за тарифов на коммуналку

Как выросли тарифы на коммунальные услуги в России

С начала полномасштабного вторжения в Украину счета за отопление, воду и электроэнергию в России выросли более чем на 50%, а только за 2026 год – более чем на 13% за 2026 год, пишет Reuters.

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Для части россиян новые суммы в платежках уже становятся серьезным финансовым бременем и заставляют искать дополнительные источники дохода и экономить на повседневных расходах.

Как рассказала агентству московская учительница истории Полина Ибрагимова, ее счет за коммунальные услуги после летнего повышения тарифов достиг 12 тысяч рублей, то есть около 150 долларов.

Это примерно на четверть больше, чем раньше, и уже превышает сумму ее аванса, который обычно составляет половину месячной зарплаты.

Сначала я подумала, что дети слишком долго плескались в ванне, но это было неприятно, и мы действительно ощущаем это на себе– призналась россиянка.

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Теперь она вынуждена искать дополнительных учеников для репетиторства, чтобы хоть как-то сводить концы с концами.

Как в России повышают тарифы

Повышение тарифов на коммунальные услуги в России на самом деле не является новым явлением. Обычно правительство определяет общие ориентиры, а окончательный размер повышения устанавливают власти регионов.

Россияне привыкли к ежегодному повышению тарифов на отопление, воду и электроэнергию, которое должно учитывать инфляцию– отмечает издание.

Однако в этом году подорожание произошло позже, чем обычно. Повышение тарифов отложили до 1 октября, уже после сентябрьских парламентских выборов, чтобы не провоцировать недовольство избирателей.

Но после выборов регионы утвердили одно из самых ощутимых за последние годы повышений.

Теперь учительница Ибрагимова сетует, что делит одну курицу на более мелкие порции, чтобы растянуть приготовленную еду на более длительный срок.

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В то же время рост цен не только бьет по кошелькам рядовых россиян, но и вызывает беспокойство относительно способности Центробанка контролировать инфляцию.

Достижение целевого уровня инфляции в 4% становится еще более сложной задачей в таких тарифных условиях и требует более жесткой денежно-кредитной политики– констатировал экономист Дмитрий Полевой.

Напомним, российские власти запланировали повышение тарифов на коммунальные услуги в два этапа в течение 2026 года. С 1 января состоялась индексация на 1,7%, а с 1 октября началось следующее повышение, которое в некоторых регионах достигло 22%.