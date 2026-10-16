Чому глобальний борг став проблемою саме зараз

Глобальні фінансові зобов'язання досягли небувалих масштабів, змушуючи аналітиків переглядати ризики для світової економіки. За даними Інституту міжнародних фінансів, глобальний борг сягнув приблизно 365 трильйонів доларів. Це становить близько 311% світового ВВП. Іншими словами, світ винен утричі більше, ніж виробляє вся світова економіка за рік, вказує у коментарі 24 Каналу юрист Юрій Ванетик.

IЮрій Ванетик Американський юрист, політичний стратег, експерт із корпоративного управління та економічної політики, Lincoln Fellow Інституту Клермонта (США) Але це не означає, що світ ось-ось збанкрутує. Уряди – це не домогосподарства, і значна частина цього боргу компенсується фінансовими активами, що належать комусь іншому. Важливішим питанням є не просто те, скільки світ винен, а те, наскільки дорогим стало обслуговування цього боргу.

Головна проблема, на думку Ванетика, полягає в тому, що епоха дешевих грошей минула, і за оцінками МВФ, виплати урядами відсотків зросли з 2% до майже 3% світового ВВП лише за чотири роки.

Як це позначиться на бюджетах та гаманцях звичайних людей

Збільшення державних запозичень призводить до підвищення процентних ставок для всіх учасників ринку. Для пересічного громадянина це проявляється не прямим рахунком у поштовій скриньці, а здорожчанням повсякденного життя та фінансових послуг.

Важливо! Іпотечні кредити, автокредити, бізнес-позики та ліміти на кредитних картках стають значно дорожчими через високу вартість капіталу.

Уряди змушені обирати між підвищенням податків, скороченням соціальних видатків або допущенням вищої інфляції, яка знецінює заощадження громадян.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Отже, справжня небезпека полягає не просто в боргу. Це борг плюс дорогі гроші плюс слабке зростання. Ця комбінація може стати токсичною,

– застерігає Ванетик.

Компанії також відкладають інвестиції та розширення бізнесу, що уповільнює зростання заробітних плат та створення нових робочих місць.

Чому для України ціна світового боргу є значно вищою

Для України ситуація є критичною, адже країна змушена фінансувати війну, утримувати соціальну сферу та планувати відбудову.

Цікаво! За даними, які оприлюднив Світовий банк, потреби у відбудові для України становлять близько 588 мільярдів доларів протягом десяти років, що майже втричі перевищує прогнозований ВВП країни.

У 2027 році країні знадобиться 52,6 мільярда доларів зовнішнього фінансування. Однак наразі гарантовано лише близько 20 мільярдів доларів, про що свідчать дані Міністерства фінансів України.

Доступ до доступного міжнародного капіталу – це не лише економічне питання. У воєнний час це частина фінансової інфраструктури виживання країни. А після війни це визначить, як швидко Україна зможе перейти від простого фінансування держави до фактичної відбудови країни,

– підсумував Юрій Ванетик.

Зверніть увагу! Якщо міжнародне фінансування скоротиться, це посилить тиск на курс гривні, інфляцію та внутрішні податки.

Що відомо про зростання глобального боргу

Світова економіка опинилася в борговій пастці після серії масштабних потрясінь. Уряди масово залучали запозичення після фінансової кризи 2008 року, а також під час пандемії COVID-19. Додатковий тиск створили видатки на оборонні потреби, енергетичну безпеку та старіння населення.

Світовий борг у 2025 році вже сягнув майже 94% світового ВВП і має всі шанси перетнути позначку в 100% до 2029 року. На тлі зростаючих ставок рефінансування старого боргу стає суворим випробуванням для всієї глобальної фінансової системи.