"Прийшов час знімати рожеві окуляри": економіст попередив про затримку виплат

В ефірі 24 Каналу він зазначив, що до кінця року державна скарбниця ризикує недоотримати від 10 до 15 мільярдів доларів. Через це уряд змушений негайно згортати всі капітальні видатки, залишаючи захищеним лише сектор безпеки та оборони.

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Що загрожує держбюджету та виплатам

Економіст звернув увагу на суттєву помилку в макроекономічному прогнозуванні: замість закладеного зростання ВВП на 2,5%, Національний банк наразі очікує падіння на 0,4%. Водночас прогноз річної інфляції підскочив удвічі – з менш ніж 6% до 12%.

Треба пам'ятати важливе правило часів військової економіки: кожен наступний день буде гіршим, ніж попередній, бо війна зжирає значний ресурс. Виплати не скасують, оскільки вони гарантовані законодавством, але треба бути готовими до того, що частина з них йтиме з часовими запізненнями– підкреслив експерт.

Скептицизм щодо коштів ЄС та місцевих витрат

Коментуючи міські ініціативи щодо безкоштовного проїзду чи створення автобусних резервів у Києві, фахівець наголосив, що будь-які додаткові витрати зараз є вкрай небезпечними. За його словами, і центральний, і місцеві бюджети вже перебувають у зоні глибокого дефіциту.

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Олег Устенко про дефіцит держбюджету, ризики отримання виплати та допомоги від ЄС: відео

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Так само скептично економіст оцінив і запит України на 70 мільярдів євро додаткової допомоги від ЄС на 2027 рік. Він пояснив, що ключові європейські країни мають власні фінансові труднощі, зокрема держборг Франції сягає 120% ВВП, а попереду низка виборчих кампаній. Реалістично Україна може розраховувати лише на попередньо погоджені 45 мільярдів євро щорічно, де 15 мільярдів підуть на дефіцит, а 30 мільярдів – на військові закупівлі.

Раніше через брак міжнародних надходжень уряд уже змінив черговість фінансування, коли жорстке нормування створило ризики для економіки.