"Пришло время снять розовые очки": экономист предупредил о задержке выплат

В эфире 24 Канала он отметил, что до конца года государственная казна рискует недополучить от 10 до 15 миллиардов долларов. Из-за этого правительство вынуждено немедленно сократить все капитальные расходы, оставив защищенными лишь сектор безопасности и обороны.

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Что грозит госбюджету и выплатам

Экономист обратил внимание на существенную ошибку в макроэкономическом прогнозировании: вместо заложенного роста ВВП на 2,5% Национальный банк сейчас ожидает падения на 0,4%. В то же время прогноз годовой инфляции подскочил вдвое – с менее чем 6% до 12%.

Нужно помнить важное правило времен военной экономики: каждый следующий день будет хуже, чем предыдущий, потому что война поглощает значительные ресурсы. Выплаты не отменят, поскольку они гарантированы законодательством, но нужно быть готовыми к тому, что часть из них будет производиться с задержками– подчеркнул эксперт.

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Скептицизм в отношении средств ЕС и местных расходов

Комментируя городские инициативы по бесплатному проезду или созданию автобусных резервов в Киеве, специалист подчеркнул, что любые дополнительные расходы сейчас крайне опасны. По его словам, и центральный, и местные бюджеты уже находятся в зоне глубокого дефицита.

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Так же скептически экономист оценил и запрос Украины на 70 миллиардов евро дополнительной помощи от ЕС на 2027 год. Он пояснил, что ключевые европейские страны испытывают собственные финансовые трудности, в частности госдолг Франции достигает 120% ВВП, а впереди – ряд избирательных кампаний. Реалистично Украина может рассчитывать лишь на предварительно согласованные 45 миллиардов евро ежегодно, из которых 15 миллиардов пойдут на покрытие дефицита, а 30 миллиардов – на военные закупки.

Ранее из-за нехватки международных поступлений правительство уже изменило очередность финансирования, когда жесткое нормирование привело к " риски для экономики ".