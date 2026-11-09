"Пришло время снять розовые очки": экономист предупредил о задержке выплат

До конца года государственная казна рискует недополучить от 10 до 15 миллиардов долларов
Украина получила лишь 26 миллиардов долларов из запланированных 52 миллиардов международной помощи на этот год. Бывший советник президента Олег Устенко заявил, что из-за дефицита выплаты могут поступать с опозданием.
В эфире 24 Канала он отметил, что до конца года государственная казна рискует недополучить от 10 до 15 миллиардов долларов. Из-за этого правительство вынуждено немедленно сократить все капитальные расходы, оставив защищенными лишь сектор безопасности и обороны.
Что грозит госбюджету и выплатам
Экономист обратил внимание на существенную ошибку в макроэкономическом прогнозировании: вместо заложенного роста ВВП на 2,5% Национальный банк сейчас ожидает падения на 0,4%. В то же время прогноз годовой инфляции подскочил вдвое – с менее чем 6% до 12%.
Нужно помнить важное правило времен военной экономики: каждый следующий день будет хуже, чем предыдущий, потому что война поглощает значительные ресурсы. Выплаты не отменят, поскольку они гарантированы законодательством, но нужно быть готовыми к тому, что часть из них будет производиться с задержками
Скептицизм в отношении средств ЕС и местных расходов
Комментируя городские инициативы по бесплатному проезду или созданию автобусных резервов в Киеве, специалист подчеркнул, что любые дополнительные расходы сейчас крайне опасны. По его словам, и центральный, и местные бюджеты уже находятся в зоне глубокого дефицита.
Олег Устенко о дефиците госбюджета, рисках получения выплат и помощи от ЕС: видео
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Так же скептически экономист оценил и запрос Украины на 70 миллиардов евро дополнительной помощи от ЕС на 2027 год. Он пояснил, что ключевые европейские страны испытывают собственные финансовые трудности, в частности госдолг Франции достигает 120% ВВП, а впереди – ряд избирательных кампаний. Реалистично Украина может рассчитывать лишь на предварительно согласованные 45 миллиардов евро ежегодно, из которых 15 миллиардов пойдут на покрытие дефицита, а 30 миллиардов – на военные закупки.
Ранее из-за нехватки международных поступлений правительство уже изменило очередность финансирования, когда жесткое нормирование привело к " риски для экономики ".
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