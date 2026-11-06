Українці масово переходять на генератори: чи витримає паливний ринок новий попит

Україна входить у зимовий період на тлі ризиків для енергосистеми та подорожчання пального. Через відключення світла зростає потреба в генераторах, а отже, і попит на бензин та дизель. Водночас імпортери стикаються з логістичними труднощами та високими закупівельними цінами. Чи вистачить Україні пального цієї зими, чи загрожує ринку дефіцит і як це вплине на ціни на АЗС, розбирався 24 Канал.

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Як відключення світла створюють додатковий попит на пальне

Використання генераторів в Україні вже давно перестало бути винятком і перетворилося на звичний спосіб пережити відключення електроенергії. Однак із наближенням холодів залежність від автономного живлення лише посилюється.

Якщо за нетривалої відсутності світла генератор може працювати кілька годин, то під час тривалих знеструмлень його доводиться запускати частіше, а отже, регулярно поповнювати запаси пального. Причому додаткове навантаження на паливний ринок формують не лише власники приватних будинків.

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Генератори стали необхідністю для супермаркетів, аптек, ресторанів, офісних центрів і виробничих підприємств. Для багатьох із них автономне живлення – не просто спосіб зберегти комфорт, а умова продовження роботи, збереження товарів і надання послуг навіть під час тривалих відключень.

Потреба в пальному залежить і від типу обладнання.

Невеликі побутові генератори переважно працюють на бензині, тоді як потужніші установки, які використовує бізнес, часто потребують дизелю.

Відповідно, погіршення ситуації в енергосистемі може одночасно збільшувати споживання обох видів пального, створюючи додаткове навантаження на імпорт і внутрішню дистрибуцію.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Масштаб такого попиту вже оцінювали в паливній галузі. Зокрема, у січні 2026 року директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн повідомляв, що на генератори припадає близько 10% загального споживання бензину та дизелю, або 70 – 80 тисяч тонн на місяць.

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Тому експерт наголошував, що навіть такий додатковий попит не обов'язково впливає на роздрібні ціни, якщо імпортери можуть забезпечити необхідні обсяги постачання.

Ця оцінка стосується початку року, тому її не варто автоматично переносити на нинішній опалювальний сезон. Проте вона дає уявлення про те, наскільки відчутним може бути генераторне навантаження для паливного ринку.

Як змінюється імпорт бензину в Україну

Перші ознаки сезонного пожвавлення попиту вже помітні у статистиці постачань. За даними Консалтингової групи "А-95", у жовтні 2026 року Україна імпортувала 156 тисяч тонн автомобільного бензину. Це на 7% менше, ніж за аналогічний місяць торік, однак більше, ніж у вересні.

Саме таку місячну динаміку експерти пов'язують із сезонним збільшенням генераторного попиту.

Якщо оцінювати ситуацію ширше, за підсумками січня-жовтня імпорт бензину сягнув 1,42 мільйона тонн. Це на 12% більше, ніж за десять місяців минулого року. Водночас у "А-95" зазначають, що серед основних видів моторного пального саме бензиновий сегмент наразі залишається повністю збалансованим.

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Отже, додатковий попит на бензин через використання генераторів поки не створив критичного дисбалансу між постачанням і споживанням. Ба більше, експерти очікують подальшого збільшення імпорту до кінця року. Це означає, що постачальники вже враховують сезонний чинник під час планування закупівель.

Однак нинішні показники не дають підстав вважати, що ситуація залишатиметься незмінною протягом усієї зими. Подальша динаміка залежатиме від:

тривалості відключень;

температури повітря та інтенсивності використання генераторів.

Якщо потреба в автономному живленні зростатиме швидше, ніж імпортери зможуть нарощувати постачання, навантаження на бензиновий сегмент також посилиться.

Чи вистачить Україні бензину та дизелю цієї зими

Попри відносно збалансовану ситуацію з бензином, перспективи забезпечення українського ринку дизельним пальним мають більше ризиків. Ідеться не стільки про відсутність ресурсу на зовнішніх ринках, скільки про складнощі з його доставленням та фінансуванням закупівель.

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Наприклад, у жовтні Україна імпортувала 585 тисяч тонн дизельного пального. Це на 3% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Загалом за десять місяців обсяги постачань сягнули близько 5,33 мільйона тонн, також перевищивши торішній показник на 3%.

Однак позитивна динаміка імпорту не означає, що постачальники мають достатньо можливостей для подальшого нарощування закупівель. Втім, експерти звертають увагу на складну ситуацію з логістикою та високі світові ціни на нафтопродукти.

Довідково! Дороге й тривале транспортування разом із подорожчанням ресурсу суттєво скоротило оборотний капітал українських імпортерів. Це може стати перешкодою для збільшення постачань саме тоді, коли потреба в дизелі зростатиме.

Важливо враховувати й те, що дизель потрібен не лише автомобілістам. Його використовують вантажні перевезення, аграрний сектор, підприємства та власники потужних генераторів. Тобто додатковий попит з боку енергетичного сектору накладається на потреби інших галузей, які не можуть суттєво скоротити споживання без ризику для своєї роботи.

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Звідки надходить пальне в Україну

Україна поступово змінює географію постачань, намагаючись не залежати від окремих логістичних напрямків. Зокрема, у жовтні:

найбільше дизельного пального надійшло з Польщі – близько 235 тисяч тонн;

ще приблизно 155 тисяч тонн забезпечила Румунія, а 90 тисяч тонн – Литва.

Така структура імпорту дає змогу розподіляти постачання між кількома країнами та зменшувати залежність від одного маршруту. Водночас диверсифікація не усуває проблем із доставленням ресурсу.

Для стабільного забезпечення ринку важливо не лише мати альтернативних постачальників, а й забезпечити достатню пропускну спроможність транспортних коридорів, швидкість перевезень та фінансові можливості компаній для оплати нових партій пального.

Окремим питанням залишається залізнична логістика. У "А-95" позитивно оцінюють запровадження урядом зелених коридорів для автомобільного транспорту, однак наголошують, що цього недостатньо для гарантованого постачання необхідних обсягів.

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Галузь також потребує розв'язання проблем із залізничними перевезеннями, які відіграють важливу роль у доставленні імпортного ресурсу.

Таким чином, навіть за наявності кількох країн-постачальників стабільність ринку залежить від того, наскільки безперебійно працюватиме вся система імпорту. Якщо транспортування затримуватиметься, а фінансові можливості компаній для закупівель скорочуватимуться, збільшити пропозицію відповідно до нового попиту буде складніше.

Чому ситуація в енергетиці може посилити тиск на паливний ринок

Додаткової невизначеності ситуації з пальним додає стан української енергосистеми. 4 листопада Міжнародне енергетичне агентство оприлюднило оцінку готовності України до опалювального сезону 2026–2027 років. В організації попередили, що через посилення російських атак країна може зіткнутися з дефіцитом електроенергії протягом найближчих місяців. Масштаб перебоїв залежатиме, зокрема, від інтенсивності атак та погодних умов.

Водночас Україна нарощує потужності розподіленої генерації. За останній рік додалося близько 400 МВт газової генерації, а також нові потужності вітрової енергетики й системи накопичення електроенергії. Це підвищує стійкість енергосистеми, однак не усуває ризику тривалих знеструмлень.

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Важливо, що розвиток газової генерації та накопичувачів не означає автоматичного скорочення попиту на бензин і дизель. Ці технології мають інше паливне забезпечення або взагалі не потребують моторного пального.

Вони можуть зменшувати навантаження на мережу та залежність окремих споживачів від автономних установок, але потреба в бензинових і дизельних генераторах за тривалих відключень усе одно залишатиметься.

Тому для паливного ринку важливим буде не лише загальний стан енергосистеми, а й те, наскільки довго домогосподарства та підприємства змушені будуть забезпечувати себе електроенергією самостійно.

Чи може бути нове подорожчання пального

Збільшення споживання бензину та дизелю через роботу генераторів створює додатковий чинник тиску на ціни. Особливо це може відчуватися взимку, коли домогосподарства й підприємства витрачатимуть більше пального на автономне електропостачання.

Втім, генераторний попит – лише одна зі складових ціноутворення.

Україна залежить від імпорту нафтопродуктів, тому вартість пального на АЗС значною мірою визначається світовими котируваннями, закупівельними цінами, валютним курсом і витратами на транспортування.

Якщо імпортерам доведеться закуповувати ресурс дорожче або використовувати дорожчі логістичні маршрути, ці витрати зрештою можуть позначитися на роздрібній вартості бензину та дизелю.

Додатковий тиск на дизельний сегмент створює і перехід на зимові марки пального: на початку листопада іноземні постачальники підвищували премії на листопадові партії дизелю через подорожчання морської та залізничної логістики, а також сезонне збільшення попиту на зимове пальне.

Не менш важливим залишається валютний чинник. Оскільки імпортне пальне закуповують за іноземну валюту, послаблення гривні здатне збільшити витрати постачальників навіть за незмінних світових котирувань. Відповідно, генераторний попит може посилювати вже наявний ціновий тиск, але не є єдиною чи обов'язково головною причиною подорожчання.

Отже, говорити про неминучий дефіцит бензину та дизелю в Україні цієї зими наразі немає достатніх підстав. Жовтнева статистика свідчить, що імпорт обох видів пального перевищував торішні показники, а бензиновий сегмент залишається збалансованим.

Якщо відключення триватимуть довго, а логістичні й цінові обмеження посиляться, паливний ринок відчуватиме дедалі більший тиск. Тож ключовим випробуванням цієї зими стане не стільки наявність пального на зовнішніх ринках, скільки здатність України безперервно забезпечувати його постачання.