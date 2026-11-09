Скандал у БЕБ: посадовець звільнився через елітне майно на 12 мільйонів гривень

Чому посадовець раптово залишив посаду

Про такий крок повідомила членкиня Другої атестаційної комісії Катерина Бутко, про що пише "Радіо Свобода".

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У самому відомстві офіційно заявили, що звільнення відбулося за угодою сторін і є виключно особистим рішенням працівника. Там підкреслили, що службова перевірка не виявила жодних дисциплінарних проступків у діях Арешонкова. Ба більше, керівництво Бюро назвало його одним із найефективніших аналітиків, якого неодноразово нагороджували за високі показники роботи.

Зауважте! Однак розслідувачі виявили у родини БЕБівця майно щонайменше на 12 мільйонів гривень, походження якого важко пояснити офіційними доходами.

Зокрема, йдеться про будинок на Закарпатті площею майже 200 квадратів, який влітку 2022 року придбала бабуся посадовця – матір народного депутата Володимира Арешонкова з групи "Довіра".

Офіційні доходи жінки за 20 років склали лише близько 300 тисяч гривень, тоді як ринкова вартість такого житла могла сягати 100 тисяч доларів.

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Після візиту журналістів будинок терміново перепродали тещі Віталія Арешонкова за заниженою втричі ціною.

Крім того, навесні 2026 року на самого експрацівника БЕБ переоформили:

елітну квартиру в столичному ЖК "Файна Таун";

автомобіль Skoda Kodiaq.

Наголошується, що "Схеми" також надіслали запит Віталію Арешонкову, аби уточнити джерела походження коштів. Він відповів, що "поставлені питання стосуються оцінки його доброчесності", тому він переадресував журналістський запит до Другої атестаційної комісії Бюро економічної безпеки.

Нагадаємо, що цьогоріч також викрили двох працівників Бюро економічної безпеки України, які використовували службове становище для одержання хабарів. Були затримані детектив та аналітик, а кримінальні провадження є окремими.