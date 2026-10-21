Як працювала підпільна фабрика сигарет

Тіньовий бізнес організували у складському приміщенні, де облаштували промислову лінію для виготовлення сигарет під виглядом продукції відомих міжнародних брендів, повідомили в БЕБ.

За даними слідства, група осіб організувала повний цикл незаконного виробництва сигарет із фільтром. Для цього на території одного зі складських приміщень Львівської області встановили промислову лінію, потужність якої сягала близько 70 тисяч пачок на добу.

Щоб виробництво могло працювати безперервно, організатори подбали про автономне електропостачання.

Приміщення обладнали промисловим генератором, а для працівників облаштували житлові кімнати безпосередньо на території фабрики.

Що вилучили під час обшуків

Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання та матеріали, необхідні для виготовлення й пакування сигарет. Зокрема, знайшли:

Промислову виробничу лінію; 54 короби готових сигарет і 36 коробів тютюнової сировини; Фільтр-палички, сигаретний папір, пакувальну плівку та фольгу; Поліграфічну продукцію з маркуванням відомих міжнародних брендів та інше обладнання.

Загальну вартість вилученого майна оцінюють у понад 50 мільйонів гривень. Ця сума охоплює обладнання, сировину та готову продукцію, виявлені під час слідчих дій. Наразі дев’ятьом фігурантам інкримінують незаконне виготовлення та зберігання тютюнових виробів із метою збуту.

До слова, нелегальний сегмент тютюнового ринку в Україні продовжує зростати. У липні 2026 року частка нелегальної тютюнової продукції в Україні становила 21,6%. Це найвищий показник за останні два роки.

37% усього контрафакту становлять сигарети локальних виробників із підробленими акцизними марками. Ще одна значна категорія – сигарети з позначкою Duty Free. У цій категорії найчастіше зустрічаються марки Compliment, Marshall, Manchester, Urta, Lifa та Brut.



