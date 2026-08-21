Які схеми бізнесу завдають бюджету найбільших збитків

Одна з наймасштабніших схем тіньової економіки – зарплати "в конвертах". Про це відомо з дослідження CASE Україна, повідомив координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетьман.

Отже, серед основних способів, за допомогою яких бізнес і працівники обходять податкові правила, автори дослідження називають:

Зарплати "в конвертах"; Порушення митних правил і контрабанду; Корупційні схеми на кордоні; Нелегальний продаж підакцизних товарів і контрафакту; Мінімізацію ПДВ; Приховування реальних обсягів продажів; Виведення прибутку в офшори; Зловживання податковими пільгами та спеціальними режимами; Ведення підприємницької діяльності без офіційної реєстрації; Схеми з оподаткуванням нерухомості.

Зарплати "в конвертах" і контрабанда – найбільша проблема

Найбільше бюджет втрачає через неофіційні виплати працівникам. У 2025 році зарплати "в конвертах" могли коштувати державі 237 – 262 мільярди гривень. Для порівняння, роком раніше оцінка становила 200 – 265 мільярдів.

Друга за масштабом проблема – порушення на митниці, контрабанда та корупція на кордоні. Через ці схеми бюджет, за розрахунками експертів, недоотримує 110 – 125 мільярдів гривень щороку.

Ще 37 – 41 мільярд припадає на контрафакт і нелегальну торгівлю підакцизними товарами. Таким чином, саме кілька найбільш масштабних схем формують основну частину потенційних втрат бюджету.

Частина старих схем скорочується

Водночас тіньова економіка не залишається незмінною. За даними дослідження, деякі схеми, які раніше мали значні масштаби, поступово скорочуються. Зокрема, йдеться про:

"скрутки";

офшорні операції;

"конвертцентри".

Натомість "сірий імпорт", зарплати "в конвертах" і контрафакт за останній рік у гривневому вимірі майже не збільшилися. Якщо ж порівнювати їхній масштаб із ВВП, їхня частка навіть знизилася.

Це свідчить про те, що проведені та розпочаті останніми роками інституційні реформи, зокрема повне перезавантаження вирішальними голосом міжнародних експертів Бюро економічної безпеки, Державної митної служби та збереження незалежної антикорупційної інфраструктури (НАБУ, НАЗК, ВАКС), почали давати позитивні результати,

– каже Гетьман.

Нагадаємо, що ще одна популярна схема для мінімізації сплати податків – дроблення бізнесу на ФОП. На практиці інспектори податкової складають своєрідний пазл. Одна ознака нічого не доводить. Але якщо таких ознак багато, бізнес автоматично потрапляє до зони ризику. Серед найбільш поширених критеріїв:

одна IP-адреса для подання звітності;

один бухгалтер на декілька ФОПів;

спільний сайт;

спільний бренд;

один склад;

спільні працівники;

однакові постачальники;

спільна реклама;

використання одного приміщення;

почергове використання ФОПів після досягнення лімітів обороту.

Експерти радять готуватися до можливих перевірок завчасно, а не після виникнення претензій.