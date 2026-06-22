Яка тіньова частка економіки

Щоправда, станом на 2026 рік нових даних в Мінекономіки ще не оприлюднювали, а останні розрахунки відомства свідчили про тіньовий сектор у близько 31% ВВП. Деталі в інтерв'ю "РБК-Україна" пояснила керівниця Державної податкової служби Леся Карнаух.

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Через війну Україна зіткнулася з дефіцитом статистичних даних, які є основою для обчислень макроекономічних показників. Зокрема, йдеться про актуальну чисельність населення, без якої складно коректно аналізувати навіть прості економічні процеси.

За словами посадовиці, наразі важко точно визначити, які зміни пов'язані із загибеллю людей через війну, а які – із міграцією за кордон. Хоча тенденція до скорочення населення очевидна, прив'язати її до конкретних цифр поки складно.

Саме тут додатковим джерелом інформації для держави стають дослідження бізнесу та громадських організацій, які допомагають відстежувати загальні тенденції та тренди.

Леся Карнаух, в. о. Голови Державної податкової служби України Я оцінюю ситуацію таким чином: тінь у кожній галузі – це для нас поле для роботи. Ризики є в різних секторах, але природа відрізняється. Треба оцінювати галузь всередині й дивитися, які є причини та простір. Умови ведення бізнесу у всіх різні.

Наприклад, у сегменті підакцизних товарів ключову роль відіграє "свідоме небажання дотримуватись законодавства" – контрафакт, нелегальне виробництво та продаж продукції за готівку тощо.

А от у роздрібній торгівлі тіньовий сектор часто пов'язаний з неофіційною зайнятістю та виплатою зарплат "у конвертах". Це призводить до скорочення надходжень від податку на доходи фізичних осіб, а однією з причин такого явища бізнес називає високе навантаження на фонд оплати праці.

Наразі ставка ПДФО складає 18%, військового збору – 5%, а мінімальний розмір ЄСВ становить 1 902,34 гривні.

Зважаючи на вищесказане, податкова служба орієнтується на підвищення рівня добровільної сплати податків, однак продовжують працювати над скороченням тіньових схем у всіх сферах економіки.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла, що для швидшого зростання економіки України потрібно близько 4,5 мільйона робочих рук. Розв'язувати проблему планують працевлаштуванням людей старшого віку, а також стимулюванням повернення громадян з-за кордону.