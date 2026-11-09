Європейський газ дорожчає: у двох країнах зросли ціни на блакитне паливо

Що відбувається у Великій Британії та Нідерландах

Потужності еквівалентні роботі середньої газової електростанції, аби уникнути перебоїв, про що пише The Guardian.

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Головною причиною такого різкого падіння потужностей стало так зване "темне затишшя" у Північній Європі. Це період, коли одночасно зупиняється виробництво сонячної та вітрової електроенергії через погодні умови.

Щоб перекрити нестачу, Neso довелося купувати імпортну електроенергію вдесятеро дорожче, ніж зазвичай. За словами незалежної енергетичної консультантки Кетрін Портер, за імпорт через підводні кабелі платили до 2 500 фунтів стерлінгів за мегават-годину, а за екстрений запуск газових станцій – 1000 фунтів.

Зауважте! Представники оператора запевняють, що ризику блекаутів немає, проте ці колосальні витрати неминуче ляжуть на плечі домогосподарств через зростання сум у платіжках за світло.

Що відбувається з цінами на газ та нафту

На тлі цих подій та прогнозів щодо похолодання оптові ціни на блакитне паливо у Великій Британії та Нідерландах поповзли вгору.

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Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Базовий контракт на нідерландському ринку подорожчав до 86,50 євро за мегават-годину.

Водночас британський – до 215 пенсів за терм.

Тим часом нафтовий ринок реагує на геополітику: ціна нафти Brent трохи просіла до 96 доларів за барель після заяв Дональда Трампа про зниження ймовірності нових ударів США по Ірану.