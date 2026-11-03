Ціни на газ летять вгору: США різко наростили експорт до Європи

Чому Європа терміново скуповує американське паливо

У жовтні Сполучені Штати зафіксували другий за величиною місячний обсяг експорту скрапленого природного газу (СПГ) за всю історію спостережень, повідомляє Reuters. Виробники різко збільшили видобуток, щоб задовольнити шалений попит європейців та скористатися найвищими за останні роки цінами, про що свідчать дані LSEG.

Adv

популярні відео

Постачання до європейських країн злетіли до 6,89 мільйона метричних тонн, що майже на мільйон тонн більше порівняно з вереснем. Такий стрибок пояснюється гострою потребою ЄС гарантувати собі безпечне проходження зими та звуженням цінового розриву між європейським та азійським ринками.

Як змінилися ціни та куди ще прямують танкери

Вартість блакитного палива наразі б'є рекорди. Європейський індекс TTF та азійський JKM у жовтні досягли позначки близько 28 доларів за мільйон британських теплових одиниць, що є одним із найвищих показників з часів енергетичної кризи.

Реклама

Експорт із заводу Golden Pass LNG у Техасі, яким володіють QatarEnergy та Exxon Mobil, подвоївся до чотирьох вантажів за місяць– зазначають аналітики на основі даних відстеження суден.

Водночас постачання до Азії дещо просіли – до 2,73 мільйона тонн, попри те, що жовтень мав на один календарний день більше. Латинська Америка також наростила імпорт до 0,68 мільйона тонн, а ще близько 0,59 мільйона тонн газу наразі дрейфують в океані в очікуванні найвигіднішого покупця.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зверніть увагу! Глобальна боротьба за скраплений газ загострилася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Тоді Європа ухвалила стратегічне рішення відмовитися від кривавого російського трубопровідного газу, що спровокувало безпрецедентну енергетичну кризу та змусило ЄС шукати надійних партнерів за океаном. Відтоді США міцно закріпилися у статусі головного енергетичного донора вільного світу, а європейські споживачі змушені конкурувати за кожен танкер із заможними азійськими країнами.

До речі, ми раніше писали, що Європа не зіткнеться з нестачею блакитного палива цієї зими, однак за стабільність постачань доведеться віддати значно більші суми, про що офіційно заявив генеральний директор енергетичного гіганта TotalEnergies Патрік Пуянне.