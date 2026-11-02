Не дефіцит газу: з якими проблемами зіштовхнеться цьогоріч Європа

Чому європейцям доведеться переплачувати за тепло

Європа не зіткнеться з нестачею блакитного палива цієї зими, однак за стабільність постачань доведеться віддати значно більші суми, про що офіційно заявив генеральний директор енергетичного гіганта TotalEnergies Патрік Пуянне, як пише Reuters.

Adv

популярні відео

Твердження про можливий дефіцит газу є хибним– наголосив очільник компанії під час брифінгу щодо попиту на енергоносії.

За його словами, європейські країни чітко усвідомлюють потребу в екстреному поповненні сховищ, адже попередні розрахунки ринків на швидке завершення конфлікту з Іраном улітку не виправдалися.

Головною причиною подорожчання стала жорстка конкуренція між Європою та азійськими ринками за партії скрапленого природного газу.

Ситуацію додатково підігріває геополітична напруженість на Близькому Сході.

Наприкінці жовтня ціна газу на ключовому нідерландському хабі TTF різко підскочила, сягнувши позначки у 102,4 євро за мегават-годину.

Реклама

Зауважте! Цей показник більш ніж удвічі перевищує прогнози на аналогічну дату 2025 року та є значно вищим за старт опалювальних сезонів у 2023 та 2024 роках.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Такі цінові гойдалки змусили трейдерів змінити стратегію ще влітку: замість продажу вони активно закачували ресурс у сховища. Проте Німеччина, яка володіє найбільшими підземними газосховищами в Європі, увійшла в зиму з історичним антирекордом. Станом на 1 листопада німецькі резервуари були заповнені лише на 61,03%, тоді як середній показник по Євросоюзу тримався на рівні 74,62%.

Ми платитимемо більше, ніж інші. Це очевидно– резюмував Пуянне, натякаючи на неминуче зростання витрат для кінцевих споживачів та бізнесу.

Нагадаємо, що минулого тижня європейські ціни на природний газ перетнули психологічну позначку в 100 євро за мегават-годину. Експерти очікують, що така ситуація на ринку триватиме щонайменше до кінця першого кварталу 2027 року.