Ціни на газ у Європі знову зросли: скільки ще "лихоманитимуть" ринок

Чому вартість блакитного палива різко пішла вгору

Грудневі ф'ючерси в Нідерландах підскочили на понад 5%, зафіксувавши найбільше місячне зростання з початку іранської кризи – на 42%, про що пише Bloomberg.

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Різкий стрибок цін спровокувала ціла комбінація проблем: від різкого похолодання до стрімкого виснаження зимових запасів газу у сховищах, які вже перебувають на критично низькому рівні.

Додатковий тиск на ціни спричинили геополітичні ризики: побоювання посилюються через можливість відновлення США ударів по Ірану після проміжних виборів до Конгресу наступного тижня– йдеться у матеріалі.

Зауважте! Ситуацію погіршує те, що експорт скрапленого газу з Близького Сходу через Ормузьку протоку залишається мізерним, а постачання з Австралії продовжує скорочуватися.

Низький рівень запасів газу в Європі та геополітичні ризики й надалі підштовхуватимуть контракти до нових максимумів– зазначають аналітики Energy Aspects Ltd.

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Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Експерти прогнозують, що серйозні перебої з постачанням лихоманитимуть ринок щонайменше до кінця першого кварталу 2027 року.

Слід додати, що наразі європейські газосховища заповнені лише на 75%, що є аномально низьким показником для кінця жовтня. Найбільша економіка ЄС – Німеччина – накопичила менше як 62% запасів.

За даними BloombergNEF, захмарні ціни на СПГ змусять країни Азії економити, тоді як Європі доведеться переплачувати за кожну партію газу, особливо в періоди морозів та безвітряної погоди.

Станом на зараз торги фіксують ціну на рівні 103,16 євро за мегават-годину, що неминуче потягне за собою зростання вартості опалення та електроенергії для кінцевих споживачів у європейських країнах.