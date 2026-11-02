Не дефицит газа: с какими проблемами столкнется Европа в этом году

Зима в Европе / Фото Unsplash
Нынешний отопительный сезон станет для европейских потребителей серьезным финансовым испытанием. Однако дефицита газа бояться точно не стоит.
Почему европейцам придется переплачивать за тепло
Европа не столкнется с нехваткой "голубого топлива" этой зимой, однако за стабильность поставок придется заплатить значительно больше, что официально заявил генеральный директор энергетического гиганта TotalEnergies Патрик Пуянне, как пишет Reuters.
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Утверждение о возможном дефиците газа является ошибочным
По его словам, европейские страны четко осознают необходимость экстренного пополнения хранилищ, ведь предыдущие прогнозы рынков о скором завершении конфликта с Ираном летом не оправдались.
- Главной причиной подорожания стала жесткая конкуренция между Европой и азиатскими рынками за партии сжиженного природного газа.
- Ситуацию дополнительно накаляет геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.
В конце октября цена на газ на ключевом нидерландском хабе TTF резко подскочила, достигнув отметки в 102,4 евро за мегаватт-час.
Обратите внимание! Этот показатель более чем вдвое превышает прогнозы на аналогичную дату 2025 года и значительно выше, чем в начале отопительных сезонов 2023 и 2024 годов.
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
Такие ценовые колебания заставили трейдеров изменить стратегию еще летом: вместо продажи они активно закачивали ресурс в хранилища. Однако Германия, обладающая крупнейшими подземными газохранилищами в Европе, вошла в зиму с историческим антирекордом. По состоянию на 1 ноября немецкие резервуары были заполнены лишь на 61,03%, тогда как средний показатель по Евросоюзу держался на уровне 74,62%.
Мы будем платить больше, чем другие. Это очевидно
Напомним, что на прошлой неделе цены на европейские цены на природный газ превысили психологическую отметку в 100 евро за мегаватт-час. Эксперты ожидают, что такая ситуация на рынке продлится как минимум до конца первого квартала 2027 года.
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