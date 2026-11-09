Европейский газ дорожает: в двух странах выросли цены на "голубое топливо"

Что происходит в Великобритании и Нидерландах

Мощности, эквивалентные работе средней газовой электростанции, чтобы избежать перебоев, о чем пишет The Guardian.

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Главной причиной такого резкого падения мощностей стало так называемое "темное затишье" в Северной Европе. Это период, когда одновременно останавливается производство солнечной и ветровой электроэнергии из-за погодных условий.

Чтобы восполнить дефицит, Neso пришлось закупать импортную электроэнергию в десять раз дороже, чем обычно. По словам независимой энергетической консультантки Кэтрин Портер, за импорт через подводные кабели платили до 2 500 фунтов стерлингов за мегаватт-час, а за экстренный запуск газовых станций – 1 000 фунтов.

Обратите внимание! Представители оператора уверяют, что риска отключений электроэнергии нет, однако эти колоссальные расходы неизбежно лягут на плечи домохозяйств из-за роста сумм в счетах за свет.

Что происходит с ценами на газ и нефть

На фоне этих событий и прогнозов о похолодании оптовые цены на "голубое топливо" в Великобритании и Нидерландах поползли вверх.

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Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Базовый контракт на нидерландском рынке подорожал до 86,50 евро за мегаватт-час.

В то же время британский – до 215 пенсов за терм.

Тем временем нефтяной рынок реагирует на геополитику: цена нефти Brent немного просела до 96 долларов за баррель после заявлений Дональда Трампа о снижении вероятности новых ударов США по Ирану.