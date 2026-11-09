Там найскладніша ситуація зі світлом: у двох регіонах зафіксували значні пошкодження

Ситуація в енергосистемі України / Фото Getty Images
Лише протягом минулого тижня Росія 128 разів цілеспрямовано атакувала енергетичний та нафтогазовий сектори нашої держави. Загалом було зафіксовано 219 інцидентів.
Що сталося з енергосистемою України
Внаслідок цих ударів на ранок знеструмлено частину споживачів одразу у 12 областях України, про що повідомляють у Міністерстві енергетики.
Станом на 9 листопада знеструмлена частина споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.
Найбільшого удару зазнала інфраструктура на Дніпропетровщині та Київщині, де через масштабні руйнування енергетики змушені працювати цілодобово.
Водночас енергетики щодня працюють над відновленням електропостачання, ремонтні роботи тривають.
А на Сумщині російський дрон атакував службовий автомобіль, через що троє працівників отримали поранення та були госпіталізовані.
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
У більшості областей України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості – графіки обмеження потужності.
Що відомо про попередні удари по інфраструктурі
Нагадаємо, раніше ми писали, що на початку листопада окупанти завдали майже 100 ударів по енергооб'єктах України. До того ж ворог спричинив понад 200 руйнівних інцидентів.
Водночас Запорізька АЕС почала отримувати зовнішнє електроживлення від української енергосистеми. Але ситуація залишається складною.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі