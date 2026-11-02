Майже 100 разів лише за тиждень: ворог продовжує атакувати енергетику України

Що сталося з енергосистемою та де найскладніша ситуація

Протягом минулого тижня російські війська цілеспрямовано атакували українську енергетику та нафтогазовий сектор 94 рази, про що наголосили в Міністерстві енергетики України.

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Загалом Росія спричинила понад 200 руйнівних інцидентів. Йдеться про знищення або пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури.

Зауважте! Станом на 2 листопада нові знеструмлення зачепили споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Рівненській, Черкаській та Харківській областях.

Найбільшого удару зазнала інфраструктура на Дніпропетровщині та Київщині, де через масштабні пошкодження обладнання порушено передачу електроенергії.

Через ураження енергетичного обладнання порушені можливості передачі електроенергії споживачам, тому вимушено застосовуються аварійні відключення– пояснили у відомстві.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У частині регіонів вимушено застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії.

А в окремих регіонах діють аварійні відключення. Зокрема, попередньо оприлюднені графіки там наразі не застосовуються.

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Що ще розповіли у Міненерго

Крім того, 5 листопада Росія забрала життя енергетика із Краматорська на Донеччині. У Міністерстві виразили щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

До того ж внаслідок дронової атаки на територію підстанції на Харківщині поранення отримав енергетик. Постраждалому надали необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що напередодні компанія "Укренерго" попереджала про запровадження графіків обмеження потужності для промисловості та погодинних вимкнень для населення з 06:00 до 23:59. Але нічні та ранкові удари ворога змусили оперативно переглянути ці плани у бік посилення обмежень. А у столиці зупинився електротранспорт.

Минулого тижня в Міненерго повідомили, що найскладніша ситуація в енергетиці спостерігається на Дніпровщині, Київщині та у столиці. Масштаби пошкоджень були значні.