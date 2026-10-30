Ворог атакує Україну: в Міненерго назвали регіони, де найскладніша ситуація зі світлом

Де ситуація з електропостачанням найскладніша

Мешканці Дніпропетровщини, Києва та Київської області зіткнулися з серйозними перебоями у постачанні, про що повідомили в Міністерстві енергетики України.

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Ремонтним бригадам уже вдалося заживити об'єкти критичної інфраструктури та частину споживачів на Дніпропетровщині. Але відновлювальні роботи у столичному регіоні все ще тривають. Зокрема, на Київщині та в столиці.

Зверніть увагу! Масштаби пошкоджень енергетики значні, тому для повного повернення світла в кожну оселю потрібен час, а тривалі повітряні тривоги лише ускладнюють роботу фахівців.

Попри всі труднощі, ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю– наголосили у відомстві.

Нагадаємо, що ворожі атаки на українську енергетику є регулярними. У вересні та жовтні Росія завдала понад 350 ударів. Крім того, було уражено понад 800 одиниць різного обладнання на підстанціях, генераційних потужностях.

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Раніше ЗМІ писали, що Москва розраховує знищити до 90% генерації трьох важливих міст. Йдеться про Київ, Харків та Одесу. Якщо ворог здійснить свої плани, то ці регіони можуть втратити до 90% електричної потужності та теплопостачання.