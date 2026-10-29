Росія атакувала енергетику Дніпра: частина міста та прилеглих районів залишилася без світла

Частину Дніпра знестремлено внаслідок ворожої атаки / GettyImages (ілюстративне)
Російські війська увечері 29 жовтня знову атакували енергетичну інфраструктуру Дніпра. Внаслідок обстрілу знеструмлена частина споживачів міста та його прилеглих районів.
Про це повідомили у ДТЕК та Дніпровській міськраді.
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Наслідки атаки та робота енергетиків
У компанії заявили, що внаслідок чергового обстрілу пошкоджено обладнання магістральних мереж. Через це без електропостачання залишилася частина мешканців правого та лівого берегів міста Дніпро, а також сусідніх населених пунктів.
Енергетики вже працюють, щоб повернути світло якомога швидше
Місцева влада уточнила, що без світла станом на 22:00 залишився майже десяток мікрорайонів. Водночас лікарні та станції водовідведення там продовжують працювати від генераторів, а також мають усі необхідні запаси.
"Якщо ситуація не зміниться, на ранок буде максимально задубльовано електротранспорт автобусами", – додали у міськраді.
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