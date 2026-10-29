Россия атаковала энергетику Днепра: часть города и близлежащих районов осталась без света

Об этом сообщили в ДТЭК и Днепровском горсовете.

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Последствия атаки и работа энергетиков

В компании заявили, что в результате очередного обстрела повреждено оборудование магистральных сетей. Из-за этого без электроснабжения осталась часть жителей правого и левого берегов города Днепр, а также соседних населенных пунктов.

Энергетики уже работают над тем, чтобы восстановить свет как можно скорее– подчеркнули в ДТЭК.

Местные власти уточнили, что по состоянию на 22:00 без света остался почти десяток микрорайонов.