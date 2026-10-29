Удар по перону, де стояла електричка: Зеленський показав страшні кадри з Дніпра

Володимир Зеленський показав кадри з місця атаки.

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Наслідки атаки в Дніпрі

Володимир Зеленський відреагував на російську атаку по залізничному вокзалу в Дніпрі. Російський дрон влучив у перон, де перебували два потяги – звичайна приміська електричка та регулярний пасажирський поїзд.

Жахливий російський удар по залізничному вокзалу в Дніпрі. Росіяни атакували дроном перон, де стояли звичайна приміська електричка та регулярний пасажирський потяг. На жаль, станом на зараз відомо про 13 загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Ще десять людей постраждали. Необхідні служби залучені на місці– написав він.

Кадри з вокзалу в Дніпрі / ДСНС, Нацполіція

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Президент наголосив, що Росія продовжує атакувати українців, а замість деескалації завдає нових ударів. Тому необхідно посилити міжнародний тиск на Москву та її воєнну машину.

Саме тому Україна завжди говорить, що потрібні справедливі й рішучі дії Америки і Європи на російську ескалацію: санкції проти Москви та її воєнної машини не повинні слабшати, поки триває ця російська війна. Час нових, сильніших санкційних кроків ЄС, Америки та G7. Дякую всім, хто готовий допомагати так– сказав Зеленський.

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Нагадаємо, 29 жовтня ворог завдав удару реактивним БпЛА по залізничному вокзалу в Дніпрі. Атака припала на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро – Запоріжжя.

Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди. Попередньо 13 людей загинули. Щонайменше 10 зазнали поранень. Шестеро людей перебувають у важкому стані, серед них – 11-річний хлопчик.