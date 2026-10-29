Кривава атака на вокзал у Дніпрі: загинули 13 людей, серед поранених – 11-річний хлопчик

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

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Що відомо про атаку на вокзал у Дніпрі?

Російські війська вдарили реактивним безпілотником по залізничному вокзалу в Дніпрі.

Внаслідок удару загинули щонайменше 13 людей. Водночас щонайменше 13 осіб отримали поранення. Четверо людей у тяжкому стані. Це 11-річний хлопчик, чоловіки 40 і 53 років та 26-річна жінка. Стан решти поранених медики оцінюють як середньої тяжкості. Усі у лікарні. Медики надають необхідну допомогу.

Як розповів Суспільному гендиректор медзакладу Сергій, у поранених десятки ран на тілі від уламків. Чотирьох людей вже оперують, ще двох намагаються стабілізувати для оперативного втручання.

Медики надають постраждалим необхідну допомогу. На місці атаки працюють рятувальники, правоохоронці та екстрені служби. Інформація про кількість загиблих і поранених може уточнюватися.

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Нагадаємо, ворог завдав удару реактивним БпЛА по залізничному вокзалу в Дніпрі. Удар припав на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро – Запоріжжя. Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди.

Крім того, майже в той самий час Росія атакувала й Запоріжжя. Поранення дістали двоє чоловіків віком 66 та 41 рік. Внаслідок атаки пошкоджено 15 транспортних засобів, складську будівлю та лінію електропередачі. Також постраждала розташована поруч багатоповерхівка, а на місці удару виникла пожежа.