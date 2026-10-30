Росія атакувала енергетику понад 350 разів: Шмигаль розповів, чи працює захист

Що сталося з інфраструктурою восени

Лише за вересень та жовтень російські війська завдали понад 350 ударів по українській енергетиці, розповів міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Adv

популярні відео

Починаючи з вересня і в жовтні ворог завдав понад 350 ударів, уражено понад 800 одиниць різного обладнання на підстанціях, генераційних потужностях– зазначив Шмигаль.

Водночас, за словами міністра, інженерний захист енергооб'єктів уже довів свою ефективність. Наразі другий рівень захисту мають 235 трансформаторів.

Як захист допомагає енергетикам

Шмигаль наголосив, що за останні пів року, попри численні балістичні атаки та удари реактивними дронами, зафіксували лише один випадок ураження обладнання, захищеного спорудою другого рівня.

Захисти працюють. Особливо добре працюють захисти з так званим жорстким предетонаційним екраном. Відповідно, зараз це основний технологічний підхід до захисту енергетичних об'єктів– сказав міністр.

Реклама

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Він також пояснив, що без таких споруд відновлення пошкоджених об'єктів за нинішньої інтенсивності російських обстрілів могло б тривати місяцями.

Що роблять для захисту енергетики

Нагадаємо, для посилення стійкості системи Україна активно залучає європейські кошти. Зокрема, готується новий проєкт з Європейським інвестиційним банком на суму до 275 мільйонів євро, які спрямують на фізичний захист підстанцій Укренерго.

Також Кабмін нещодавно створив спеціальний координаційний штаб, який керуватиме ліквідацією наслідків у комунальних системах без запровадження надзвичайного стану.

Як зазначають аналітики, початкові плани Росії щодо повного знеструмлення Києва та інших великих міст повністю провалилися завдяки героїчній роботі наших енергетиків.