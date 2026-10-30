Россия атаковала более 350 раз энергетику: Шмыгаль рассказал, работает ли защита

Что произошло с инфраструктурой осенью

Только за сентябрь и октябрь российские войска нанесли более 350 ударов по украинской энергетике, рассказал министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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Начиная с сентября и в октябре враг нанес более 350 ударов, поражено более 800 единиц различного оборудования на подстанциях и генерирующих мощностях– отметил Шмыгаль.

В то же время, по словам министра, инженерная защита энергообъектов уже доказала свою эффективность. В настоящее время вторым уровнем защиты охвачены 235 трансформаторов.

Как защита помогает энергетикам

Шмыгаль подчеркнул, что за последние полгода, несмотря на многочисленные баллистические атаки и удары реактивными дронами, был зафиксирован лишь один случай повреждения оборудования, защищенного сооружением второго уровня.

Защитные сооружения работают. Особенно хорошо работают сооружения с так называемым жестким предетонационным экраном. Соответственно, сейчас это основной технологический подход к защите энергетических объектов– сказал министр.

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Он также пояснил, что без таких сооружений восстановление поврежденных объектов при нынешней интенсивности российских обстрелов могло бы длиться месяцами.

Что делается для защиты энергетики

Напомним, для повышения устойчивости системы Украина активно привлекает европейские средства. В частности, готовится новый проект с Европейским инвестиционным банком на сумму до 275 миллионов евро, которые будут направлены на физическую защиту подстанций Укрэнерго.

Также Кабмин недавно создал специальный координационный штаб, который будет руководить ликвидацией последствий в коммунальных системах без введения чрезвычайного положения.

Как отмечают аналитики, первоначальные планы России по полному отключению электроэнергии в Киеве и других больших городах полностью провалились благодаря героической работе наших энергетиков.