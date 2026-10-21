Куди спрямують європейські гроші та як це вплине на стабільність системи

Щоб посилити стійкість вітчизняної енергосистеми, Україна готує новий інвестиційний проєкт для НЕК "Укренерго" на суму до 275 мільйонів євро. Ці кошти підуть на критично важливий фізичний захист підстанцій від російських атак, про що повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Телеграмі.

Зверніть увагу! Під час зустрічі в Києві з віцепрезидентом Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Карлом Негаммером урядовці обговорили, як максимально швидко перетворити фінансування на конкретні результати. "В умовах постійних російських атак наше ключове завдання – захищені енергетичні об’єкти, відновлені потужності та надійні мережі", – наголосив очільник уряду.

Окрім бетонних укриттів для трансформаторів, сторони сфокусувалися на фінансовій стабільності самого енергетичного сектору. Йдеться про оздоровлення балансуючого ринку електроенергії, щоб система працювала без збоїв навіть у кризових умовах. Для цього Кабмін напрацьовує системні рішення спільно з ЄІБ, ЄБРР та Єврокомісією.

Важливо! Ще один стратегічний крок для енергонезалежності – розширення міждержавних електричних з’єднань з ЄС. Ключовим тут є будівництво потужної лінії електропередачі 400 кВ "Арциз – Ісакча" між Україною та Румунією. Це дозволить оперативно перекидати струм через кордон, що суттєво підвищить надійність постачання світла в оселі українців.

Які проєкти з європейцями вже працюють в Україні

Співпраця з європейськими кредиторами триває не перший рік і вже приносить відчутні результати для нашої економіки. Наразі спільний портфель України та ЄІБ в енергетичному секторі охоплює сім масштабних проєктів. Їхня загальна вартість сягає близько 1,26 мільярда євро.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зверніть увагу! Ці гроші вже працюють на відновлення та модернізацію пошкоджених електромереж, фізичний захист об'єктів, а також на відбудову гідроенергетики. Крім того, частина фінансування гарантує стабільне газопостачання, що є критично важливим для проходження опалювального сезону.

Раніше ми писали, що чинний прем'єр-міністр України Сергій Корецький розповів, що з 16 липня – відколи працює оновлений уряд – не минуло жодного дня без атак на енергетику. Атак вже було 2 147, і це в рази більше, ніж торік.