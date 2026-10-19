Що відомо про російські атаки на українську енергетику

Всюди тривають відновлювальні роботи, про що повідомив президент України у соціальних мережах.

Володимир Зеленський Президент України Була доповідь Прем’єр-міністра України щодо підготовки інфраструктури до опалювального сезону. Детально визначили напрями ключової уваги як урядових структур та енергетичних компаній, так і обласних та місцевих влад.

Чинний прем'єр-міністр України Сергій Корецький розповів, що з 16 липня – відколи працює оновлений уряд – не минуло жодного дня без атак на енергетику. Атак вже було 2 147, і це в рази більше, ніж торік.

Ще до початку зими ворог намагається знищити ключові об'єкти життєзабезпечення. Той обсяг робіт, який був виконаний в межах планів стійкості, допомагає системі триматися,

– написав Корецький.

Річ у тім, що Росія всю свою ненависть спрямовує на терор проти цивільної інфраструктури: світла, тепла та води. А мета цих дій – виснажити людей.

Сергій Корецький зазначив, що до цієї зими треба ставитися серйозно. А стратегія уряду щодо опалювального сезону незмінна:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

активно посилюється захист того, "що можна захистити";

відбувається будівництво розподіленої генерації;

формуються достатні запаси резервних трансформаторів та обладнання;

посилюється резервне живлення критичних об'єктів, зокрема насосних станцій водопостачання.

Нагадаємо, що міністр енергетики Денис Шмигаль раніше заявив, що Україна врахувала уроки минулих років. Тому уряд підготувався до зими краще, ніж у минулі роки.