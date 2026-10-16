Що розповів Шмигаль щодо підготовки до опалювального сезону

Київ захистив максимум потужностей генерації, а також передачі електроенергії, про що повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

Шмигаль пояснив, що росіяни змінюють тактику, але стратегія залишається однаковою: залишити українців без електроенергії, водопостачання та опалення. Наразі російська армія використовує нові дрони з кумулятивними зарядами, які пошкоджують опори та лінії електропередачі. Однак великі об’єкти, які важко відновлювати, наразі захищені.

Сьогодні ремонти займають небагато часу, але їх настільки багато, що, звичайно ж, це відчувають наші міста, особливо Київ, тому що Київ під особливою увагою й атаками ворога перебуває постійно, щодня й щоночі,

– сказав Шмигаль.

Ба більше, у межах підготовки до опалювального сезону разом із союзниками Україна опрацювала й отримала понад 33 тисячі тонн різного енергетичного обладнання для всіх регіонів.

Нагадаємо, що компанія "Нафтогаз" накопичила рекордну кількість газу до зими. Йдеться про 16 мільярдів кубометрів блакитного палива.

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Зокрема, подача тепла вже стартувала у деяких регіонах. Наприклад, опалювальний сезон вже розпочався у Києві. Також подавати тепло почали на Хмельниччині.