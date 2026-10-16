Що відомо про підготовку "Нафтогазу" до опалювального сезону

Інформацію повідомив виконувач обов’язків генерального директора української державної нафтогазової компанії "Нафтогаз" Сергій Федоренко, про що йдеться в матеріалі Reuters.

У зимові місяці Україна використовує значні обсяги газу для опалення міст. Чинний опалювальний сезон може стати найскладнішим за майже п’ять років війни з Росією, яка суттєво посилила атаки на енергетичний сектор України. Ці удари також загрожують величезним електростанціям, від яких залежить зимове теплопостачання українських міст.

Сергій Федоренко повідомив, що від початку цього року Росія атакувала активи компанії понад 400 разів – удвічі частіше, ніж у 2025 році. За його словами, під ударами опинилися об’єкти видобутку, переробки та транспортування нафти й газу, а також теплові електростанції в прифронтових регіонах.

Федоренко повідомив, що "Нафтогазу" вдалося збільшити обсяг газу в підземних сховищах до 16 мільярдів кубометрів – це найвищий показник із 2020 року. Попередній опалювальний сезон Україна розпочала із запасами менше ніж 14 мільярдів кубометрів газу.

Уряд заявляв, що для проходження зими країні необхідно мати щонайменше 13,2 мільярда кубометрів газу в резерві.

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Збільшення запасів відбувається на тлі скорочення споживання газу цього року. Значною мірою це пов’язано з тим, що російські удари по промисловій інфраструктурі вже змусили зупинити роботу деяких підприємств.

Федоренко прогнозує, що у 2026 році споживання газу в Україні скоротиться приблизно до 20 мільярдів кубометрів порівняно з 21 мільярдом кубометрів у 2025 році.

Водночас він зазначив, що під час війни складно робити прогнози, адже ситуація може змінитися будь-якої миті.

До початку опалювального сезону ми постійно відновлюємо й відбудовуємо зруйновані виробничі потужності. Ми дивимося в майбутнє з обережністю. Щоранку я прокидаюся й перевіряю телефон, щоб дізнатися, чи не зазнав якийсь із наших об’єктів удару вночі,

– сказав Сергій Федоренко.

Нагадаємо, що опалювальний сезон не починається в Україні в конкретну дату. Тепло вмикають тоді, коли середня температура тримається нижче +8°C протягом трьох діб поспіль.

Але постачання тепла розпочинається з садків, шкіл та лікарень. Зокрема, опалювальний сезон вже стартує у Хмельницькому.