Де вже розпочинається опалювальний сезон

Про старт подачі тепла повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин у п'ятницю, 16 жовтня.

Він розповів, що ввечері четверга, 15 жовтня, розпочали подачу теплоносія у заклади соціальної сфери:

тепло отримали усі медичні заклади зі стаціонарним перебуванням хворих;

а також понад 80% дитячих садочків громади вже з опаленням.

Нагадаємо, що фіксованої дати початку опалювального сезону в Україні немає. Але його старт залежить від погодних умов.

Вмикати тепло радять тоді, коли середня температура тримається нижче +8°C протягом трьох діб поспіль. Йдеться про середню температуру, що тримається протягом дня та ночі.

Слід також додати, що традиційно опалювальний сезон починається із закладів соціальної сфери. Це лікарні, школи, дитячі садки тощо.

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Крім того, з 16 жовтня розпочали опалювальний сезон у Києві – для закладів соціальної сфери. Але частина Дніпровського та Дарницького районів поки без тепла. Там тривають відновлювальні роботи.