Что известно о подготовке "Нафтогаза" к отопительному сезону

Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора украинской государственной нефтегазовой компании "Нафтогаз" Сергей Федоренко, о чем говорится в материале Reuters.

В зимние месяцы Украина использует значительные объемы газа для отопления городов. Нынешний отопительный сезон может стать самым сложным за почти пять лет войны с Россией, которая существенно усилила атаки на энергетический сектор Украины. Эти удары также угрожают огромным электростанциям, от которых зависит зимнее теплоснабжение украинских городов.

Сергей Федоренко сообщил, что с начала этого года Россия атаковала активы компании более 400 раз – вдвое чаще, чем в 2025 году. По его словам, под ударами оказались объекты добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, а также тепловые электростанции в прифронтовых регионах.

Федоренко сообщил, что "Нафтогазу" удалось увеличить объем газа в подземных хранилищах до 16 миллиардов кубометров – это самый высокий показатель с 2020 года. Предыдущий отопительный сезон Украина начала с запасами менее 14 миллиардов кубометров газа.

Правительство заявляло, что для перезимовки стране необходимо иметь не менее 13,2 миллиарда кубометров газа в резерве.

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Увеличение запасов происходит на фоне сокращения потребления газа в этом году. В значительной степени это связано с тем, что российские удары по промышленной инфраструктуре уже вынудили остановить работу некоторых предприятий.

Федоренко прогнозирует, что в 2026 году потребление газа в Украине сократится примерно до 20 миллиардов кубометров по сравнению с 21 миллиардом кубометров в 2025 году.

В то же время он отметил, что во время войны сложно делать прогнозы, ведь ситуация может измениться в любой момент.

К началу отопительного сезона мы постоянно восстанавливаем и отстраиваем разрушенные производственные мощности. Мы смотрим в будущее с осторожностью. Каждое утро я просыпаюсь и проверяю телефон, чтобы узнать, не подвергся ли какой-нибудь из наших объектов удару ночью,

– сказал Сергей Федоренко.

Напомним, что отопительный сезон в Украине не начинается в конкретную дату. Отопление включают тогда, когда средняя температура держится ниже +8 °C в течение трех суток подряд.

Но теплоснабжение начинается с детских садов, школ и больниц. В частности, отопительный сезон уже стартует в Хмельницком.