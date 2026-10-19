Что известно о российских атаках на украинскую энергетику

Повсюду продолжаются восстановительные работы, что сообщил президент Украины в социальных сетях.

Владимир Зеленский Президент Украины Был представлен доклад премьер-министра Украины о подготовке инфраструктуры к отопительному сезону. Подробно определены приоритетные направления деятельности как правительственных структур и энергетических компаний, так и областных и местных властей.

Действующий премьер-министр Украины Сергей Корецкий рассказал, что с 16 июля – с момента начала работы обновленного правительства – не прошло ни одного дня без атак на энергетику. Атак уже было 2 147, и это в разы больше, чем в прошлом году.

Еще до начала зимы враг пытается уничтожить ключевые объекты жизнеобеспечения. Тот объем работ, который был выполнен в рамках планов устойчивости, помогает системе держаться,

– написал Корецкий.

Дело в том, что Россия всю свою ненависть направляет на террор против гражданской инфраструктуры: света, тепла и воды. А цель этих действий – измотать людей.

Сергей Корецкий отметил, что к этой зиме нужно относиться серьезно. А стратегия правительства в отношении " отопительного сезона " неизменна:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

активно усиливается защита того, "что можно защитить";

ведется строительство распределенной генерации;

формируются достаточные запасы резервных трансформаторов и оборудования;

усиливается резервное питание критически важных объектов, в частности насосных станций водоснабжения.

Напомним, что " министр энергетики Денис Шмыгаль " ранее заявил, что Украина учла уроки прошлых лет. Поэтому правительство подготовилось к зиме лучше, чем в предыдущие годы.