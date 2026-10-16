Кому первым обеспечат тепло и кто останется с холодными батареями

С сегодняшнего дня, 16 октября, столица официально начала подачу теплоносителя, начав с учреждений социальной сферы. Подключение больниц, школ и детских садов происходит исключительно по индивидуальным заявкам их руководителей, что сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Жилые дома начнут подключать позже, однако жителям двух районов придется запастись терпением и обогревателями. Из-за значительных повреждений энергообъекта в результате недавних российских обстрелов подача тепла временно невозможна для части Днепровского и Дарницкого районов.

С сегодняшнего дня, 16 октября, в экстремальных условиях через постоянные обстрелы мы начинаем отопительный сезон,

– подчеркнул глава столицы, добавив, что ремонтные бригады уже работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

Как подготовиться к зиме и не переплачивать за коммунальные услуги

Напомним, что обычно тепло в квартиры начинают подавать, когда среднесуточная температура держится ниже +8 градусов в течение трех суток. Учитывая риски новых отключений электроэнергии, о которых недавно предупреждали энергетики, киевлянам стоит заранее позаботиться об альтернативных источниках тепла.

Если вы пользуетесь электрическими обогревателями или котлами, специалисты советуют протестировать различные режимы работы, чтобы найти баланс между комфортом и счетами за свет. Кроме того, уязвимые категории граждан имеют возможность получить зимнюю поддержку от государства в размере 19 400 гривен – для этого необходимо успеть подать соответствующую заявку до 30 октября 2026 года.