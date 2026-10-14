От чего зависят реальные расходы на отопление

Газовые котлы, электрические обогреватели и тепловые насосы работают по разным принципам, поэтому одинаковый подход к ним приведет к совершенно разным суммам в счетах, что пишет Express.

Владельцам газовых котлов специалисты советуют программировать систему так, чтобы она активно нагревала дом перед пробуждением или возвращением с работы. На время длительного отсутствия температуру стоит снижать, что позволит сократить расходы во время отопительного сезона, поскольку помещение быстро прогревается после запуска системы.

А вот для владельцев тепловых насосов правила другие. Это оборудование наиболее эффективно работает в течение длительного времени при умеренной температуре теплоносителя, поэтому резкие изменения настроек только ухудшат его эффективность.

Специалисты советуют поддерживать стабильную температуру, корректируя ее в зависимости от погоды. Если помещение сильно охладится между циклами нагрева, системе понадобится значительно больше дорогой энергии для восстановления комфорта.

Обратите внимание! Но это не означает круглосуточную работу на полную мощность – результат зависит от заводских настроек и автоматики.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Самый простой способ найти идеальный баланс для кошелька – протестировать разные режимы. Например, несколько дней пользоваться привычными настройками, а затем попробовать другой график, сравнив потребление газа или электроэнергии. Главное – делать это при одинаковой погоде на улице, иначе эксперимент будет некорректным.

Напомним, что отопительный сезон в Украине не начинается в конкретную дату. Тепло начинают подавать, когда средняя температура держится ниже +8 °C в течение трех суток подряд.

В частности, украинцы могут получить " зимнюю поддержку " в размере 19 400 гривен. Подать заявку можно до 30 октября 2026 года.