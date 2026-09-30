Кому предназначены денежные выплаты

Семьи, проживающие в определенных прифронтовых общинах, имеют возможность получить единовременное пособие в размере 19 400 гривен на домохозяйство в рамках правительственной программы "Зимняя поддержка", что сообщило Министерство социальной политики.

Чтобы деньги поступили на счет, украинцам необходимо успеть подать соответствующее заявление до 30 октября 2026 года.

В то же время механизм оформления помощи к зиме напрямую зависит от того, насколько близко община расположена к линии боевых столкновений. Территории четко разделены на два перечня, которые определяют, куда именно вам нужно подать документы.

Если населенный пункт входит в первый перечень (от 0 до 20 километров от фронта), то выбор учреждений шире. Человек может обратиться в сервисный центр ПФУ, ближайший ЦПАУ или местную военную администрацию.

В то же время для жителей общин из второго перечня (от 20 до 50 километров) действуют другие правила: заявления принимают исключительно исполнительные органы местных Рад или военные администрации.

Следует заранее проверить статус своей общины. Сделать это можно по бесплатному номеру контакт-центра ПФУ: 0 800 503 753 (во время звонка нажмите "8" для соединения с оператором).

Напомним, что эта финансовая помощь предназначена для 11 уязвимых категорий населения, проживающих в восьми областях: Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской. Кроме того, оформить эти средства онлайн невозможно – для идентификации требуется исключительно личное присутствие.

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Более того, эти деньги не привязаны к конкретным товарам, поэтому каждая семья самостоятельно решает, на что потратить средства для подготовки к отопительному сезону.