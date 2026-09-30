Кому призначені грошові виплати

Родини, які проживають у визначених прифронтових громадах, мають можливість отримати одноразову допомогу в розмірі 19 400 гривень на домогосподарство в рамках урядової програми "Зимова підтримка", про що повідомило Міністерство соціальної політики.

Щоб гроші надійшли на рахунок, українцям необхідно встигнути подати відповідну заяву до 30 жовтня 2026 року.

Водночас механізм оформлення допомоги до зими безпосередньо залежить від того, наскільки близько громада розташована до лінії бойових зіткнень. Території чітко розподілені на два переліки, які визначають, куди саме вам потрібно подати документи.

Якщо населений пункт входить до першого переліку (від 0 до 20 кілометрів від фронту), то вибір установ ширший. Людина може звернутися до сервісного центру ПФУ, найближчого ЦНАПу або місцевої військової адміністрації.

Натомість для жителів громад з другого переліку (від 20 до 50 кілометрів) діють інші правила: заяви приймають виключно виконавчі органи місцевих рад або військові адміністрації.

Слід заздалегідь перевірити статус своєї громади. Зробити це можна за безкоштовним номером контакт-центру ПФУ: 0 800 503 753 (під час дзвінка натисніть "8" для з'єднання з оператором).

Нагадаємо, що ця фінансова допомога орієнтована на 11 вразливих категорій населення, які проживають у восьми областях: Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській, Сумській, Миколаївській та Чернігівській. Крім того, оформити ці кошти онлайн неможливо – потрібна виключно особиста присутність для ідентифікації.

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Ба більше, ці гроші не прив'язані до конкретних товарів, тому кожна родина самостійно вирішує, на що витратити гроші для підготовки до опалювального сезону.