На що українці можуть витратити гроші на проходження зими

Виплату нададуть одноразово, а витратити її можна на власний розсуд, про що повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін в інтерв'ю.

Денис Улютін Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Передусім хочу сказати, що особливість цього року — це те, що 19 400 грн не будуть прив'язані до якихось товарів, робіт і послуг. Тобто 19 400 виділятиметься на домогосподарство, щоб воно підготувалося до проходження опалювального сезону.

Це означає, що уряд не надає перелік можливих витрат. Члени того чи іншого домогосподарства самі вирішують, що саме потрібно купити за ці кошти.

Ми вважаємо, що людина краще знає, що конкретно потрібно домогосподарству. Це по-перше. А по-друге, минулий рік показав, що мешканці багатоквартирних будинків мають такий самий ризик уразливості, як і ті, хто проживає у приватних будинках,

– пояснив Улютін.

Зокрема, торік виплати були передбачені саме на тверде пічне побутове паливо. Але цьогоріч в уряді вирішили, що кошти люди витрачатимуть на власні потреби напередодні опалювального сезону.

Хтось захоче купити павербанки, хтось — теплі ковдри, шкарпетки або дрова для опалення житла, якщо це необхідно,

– зазначив Денис Улютін.

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Нагадаємо, що підтримка розрахована на певні категорії громадян. Зокрема, одинокі пенсіонери, особи з інвалідністю, самотні матері, ВПО тощо.

Зокрема, українців попереджають про складну зиму у Херсоні. Наголошується, що це може бути найгірша холодна пора року з 2022 року.