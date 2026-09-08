Скільки житлових будинків уже підготували до опалювального сезону

Станом на початок вересня готовність житлового фонду становить 79,2%. До зими вже підготували понад 114 тисяч житлових будинків, а загалом мають підготувати майже 144 тисячі, повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

У будинках ремонтують покрівлі, перевіряють внутрішньобудинкові системи та стан інженерного обладнання. Також проводять інші роботи, щоб житловий фонд був готовий до холодів.

Паралельно готують і об'єкти, від яких залежить постачання тепла до житла. До роботи вже підготували 14 194 котельні – це майже 83% від запланованої кількості. Понад 13,3 тисячі кілометрів теплових мереж також уже готові до роботи. Окремо ремонтують котли, центральні теплові пункти та аварійні ділянки мереж.

Підготовка до опалювального сезону ще не завершена. Особливу увагу приділяють прифронтовим регіонам, де житлова та комунальна інфраструктура залишається під загрозою російських атак. У цих регіонах також готують резервні рішення та можливість швидко відновлювати пошкоджені системи.

Нагадаємо, перед купівлею квартири в новобудові напередодні зими варто перевірити, як працює опалення та чи матимуть котельня і насоси резервне живлення. Також важливо звернути увагу на утеплення фасаду, вікна та покрівлю, адже від цього залежать тепловтрати будинку взимку.