Об этом сообщили в Укрэнерго.

Как будут отключать свет 13 октября

С 06:00 до 23:59 графики ограничения мощности будут действовать для промышленности и бизнеса.

Кроме того, с 06:00 до 23:59 будут введены графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. Объем отключений – от 0,5 до 2 очередей.

Внимание! Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе.

Когда свет появляется по графику – пожалуйста, экономно расходуйте электроэнергию!

– просят энергетики.

Напомним, что на днях столичные власти призвали жителей города срочно подготовить индивидуальные запасы на случай длительных отключений света и воды. Причиной такого шага стало стремительное увеличение количества российских ударов по украинской энергетике в последнее время.