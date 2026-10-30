Враг атакует Украину: в Минэнерго назвали регионы, где ситуация с электроснабжением наиболее сложная

Где ситуация с электроснабжением наиболее сложная

Жители Днепропетровской области, Киева и Киевской области столкнулись с серьезными перебоями в электроснабжении, о чем сообщили в Министерстве энергетики Украины.

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Ремонтным бригадам уже удалось запитать объекты критической инфраструктуры и часть потребителей в Днепропетровской области. Но восстановительные работы в столичном регионе все еще продолжаются. В частности, в Киевской области и в столице.

Обратите внимание! Масштабы повреждений в энергетике значительны, поэтому для полного восстановления электроснабжения в каждом доме требуется время, а длительные воздушные тревоги только затрудняют работу специалистов.

Несмотря на все трудности, ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом– подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что вражеские атаки на украинскую энергетику являются регулярными. В сентябре и октябре Россия нанесла более 350 ударов. Кроме того, было повреждено более 800 единиц различного оборудования на подстанциях и генерирующих мощностях.

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Ранее СМИ писали, что Москва рассчитывает уничтожить до 90% генерирующих мощностей трех важных городов. Речь идет о Киеве, Харькове и Одессе. Если враг осуществит свои планы, то эти регионы могут лишиться до 90% электрической мощности и теплоснабжения.